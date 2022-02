Ellos son los ÚNICOS amores de Belinda que no se han tatuado nada sobre ella

Sin duda alguna, la ruptura entre Belinda y Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días, pues todos esperaban que la pareja llegará al altar en los próximos meses de este 2022, sin embargo, fue todo lo contrario.

Tras su ruptura, los seguidores de la pareja se comenzaron a cuestionar qué es lo que pasaría no solo con los artistas sino con el anillo de compromiso, la casa que compartían y hasta los tatuajes que ambos se hicieron con motivo de su gran amor.

Pues cabe señalar que aunque Nodal no fue el primer hombre en la vida de Belinda que se tatuó algo referente a la cantante, sí ha sido el único que no solo tiene uno sino son muchos los que se grabó a lo largo y ancho de todo su cuerpo.

Además de Nodal, otros amores de Belinda decidieron llevarla grabada en su cuerpo como el ilusionista Criss Angel con quien sostuvo una relación entre los años del 2016 y 2017 y quien se tatuó en el pecho la palabra “Beli”.

Foto: Especial

Luego siguió Lupillo Rivera con quien mantuvo un fugaz romance de marzo a agosto del 2019, y el hermano de “La Diva de la banda” se tatuó el rostro de la cantante en uno de sus brazos, tatuaje que ahora solo queda como una enorme mancha negra.

¿Quiénes son los examores de Belinda que no se tatuaron nada referente a ella?

Sin embargo, otros amores de Belinda decidieron que solo la llevarían en el corazón y pensamiento más no en la piel pues han sido los únicos que no se han tatuado nada referente a la intérprete de “Sapito”.

El primero de que hablaremos es quien se convirtió en tendencia el día de ayer debido a esta razón y se trata del futbolista mexicano Giovanni Dos Santos con quien sostuvo un romance durante su adolescencia y ambos se mostraron muy enamorados.

Pese al amor, la pareja terminó debido a la carga de trabajo y la distancia, sin embargo, años después tuvieron una breve pelea por medio de twitter en donde internautas aseguraron que ninguno de los dos se habían olvidado.

Foto: Especial

Además de Gio, como le dicen de cariño sus seguidores, otros ex novios de Belinda no se han tatuado a la rubia ni su nombre, entre ellos está el empresario Pepe Díaz, el compositor y cantante Mario Domm.

De izquiera a derecha.

Pepe Díaz y Belinda/ Mario Domm y Belinda.

Foto: Especial

Otro de los ex novios de Belinda que confesó que la cantante le pidió que se tatuara algo referente a ella fue el cirujano plástico Ben Talei, sin embargo, él confesó en una entrevista que no accedió a la petición de su entonces novia, por lo que él tampoco lleva en la piel a su ex.

Foto: Especial

