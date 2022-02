¿Belinda, interesada? Estos exnovios que la han acusado de "cazafortunas"

Aunque ya existían muchos rumores sobre una supuesta ruptura entre Belinda y Christian Nodal, no fue hasta el fin de semana que el cantante de música regional mexicana lo confirmó por medio de un comunicado a través de sus redes sociales.

En dicho desplegado, Nodal aseguró que no dará detalles de los motivos que los orillaron a terminar su relación sentimental y compromiso matrimonial, sin embargo, comenzaron a circular rumores sobre la que podría ser la principal razón de su separación.

De acuerdo con diversas versiones, Belinda habría pedido 4 millones de dólares a Nodal, esto para saldar sus deudas pendientes con el SAT, pero el abogado del cantante habría investigado y éste le dijo a Christian que su prometida debía una cantidad menor a la que la rubia le había solicitado.

Aunque Christian Nodal, inmediatamente aseguró que todo lo que se especulaba sobre su ruptura con Belinda es falso; sin embargo, no sería la primera vez en la que la rubia se ve involucrada en este tipo de situaciones en donde el dinero es el tercero en discordia.

Criss Angel

Cabe recordar que antes de Nodal, Belinda tuvo una relación sentimental con el ilusionista Criss Angel, quien por cierto es varios años mayor que la cantante, todo iba miel sobre hojuelas en el romance.

Criss y Belinda posaban juntos en todos los eventos a los que acudían, incluso en redes sociales circula un video en el que se le ve a Belinda convivir con la familia de su entonces novio.

Pero un día, de la noche a la mañana todo el amor y el encanto terminó y la primera en gritarlo a los cuatro vientos fue Belinda pues sin dar mayor detalle de lo que ocurrió reveló que ya estaba soltera.

Por su parte, el ilusionista no se quedó callado y también anunció su regreso a la soltería pero escribió un mensaje en el que llamó “maestra del engaño” a la intérprete de “sapito”.

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar, engañar acerca de quién eres o quién soy no lo hace verdadero. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”, escribió el ilusionista en sus redes sociales

Luego de esto y tras anunciar que estaba soltera, varios galanes comenzaron a hacer su luchita con la hermosa cantante, en especial el clavadista mexicano Rommel Pacheco, quien envió un mensaje a Belinda por twitter, pero, Criss Angel le habría hecho una advertencia muy directa al deportista:

“Espero que él tenga mucho dinero y posea un detector de mentiras”, escribió el ilusionista al dar RT a una nota sobre Pacheco y Belinda.

Mohamed Morales

Aunque nunca se comprobó que hubiera existido una relación sentimental entre Belinda y el empresario dueño del equipo Veracruz, la cantante se vio involucrada en un gran problema en donde una vez más el dinero fue el principal protagonista.

Esto ocurrió antes de Nodal y también de Criss Angel, por lo que esto contaría que Belinda ha tenido varios problemas que tienen que ver con dinero y propiedades.

Y aunque Belinda denunció a Morales por acoso sexual y amenazas, éste a su vez exigió a la cantante una indemnización por 20 millones de pesos no solo a la cantante sino a la familia de ésta, supuestamente por ocupar una casa y un coche de lujo del dueño del Veracruz.

Debido a que no llegaban a un acuerdo por ninguna de las dos partes, los representantes legales de Mohamed Morales revelaron que todo parecía indicar que Belinda y su familia no tenían los recursos de cómo pagar la deuda además de no querer regresar las propiedades antes mencionadas, por lo que la intérprete y su familia habían hecho varias propuestas para saldar la deuda.

Aunque ambas partes llegaron a un acuerdo y los dos se detractaron de sus acusaciones, Belinda en ese tiempo utilizó su Twitter para aclarar que todo se trataba de un asunto legal y no personal, dando por terminados los rumores que aseguraban que entre la cantante y el empresario había una relación sentimental.

