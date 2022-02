Jungkook le dedicó una canción a V y emociona al ARMY de BTS | VIDEO

¡Jungkook le canta a V en este video! Los integrantes de BTS emocionaron al ARMY durante el día de San Valentín, pues una marca para que la que son embajadores publicó una foto como parte del 14 de febrero, además, la dupla favorita de las fans protagonizaron un momento muy emotivo.

Los chicos de Bangtan no solo son compañeros de trabajo, también tienen una gran relación de amistad dentro del grupo, pues se conocen desde hace casi más de 10 años. Jungkook y V son una de las relaciones de amigos que se ha vuelto muy popular entre el ARMY.



Son conocidos como TaeKook, incluso tienen un día para celebrar su aniversario amistoso. Aunque al momento no han colaborado en alguna canción o performance especial, dentro de BTS han tenido varios momentos que enternecen al ARMY y demuestran que son grandes amigos.

Uno de los momentos más recientes fue durante un detrás de cámaras que reveló BTS en su canal oficial de YouTube. A través de su perfil Bangtan TV revelaron varios clips de sus actividades durante el 2021, en uno de los videos se puede ver a Jungkook cantando para V.

ARMY compartió el video en las redes sociales, pues mientras Taehyung está siendo preparado por las estilistas, su compañero de grupo decidió tararear una canción cuya letra decía lo siguiente:

"Oh cariño, no me hagas esperar"