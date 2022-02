Los Tigres del Norte: la canción que molestó a la clase política y los puso en el ojo del huracán

Algunas canciones de los Tigres del Norte hacen referencia a ciertos hechos o ciertos personajes,en el 2009 lanzaron una canción llamada “La Granja”, la cual toma ciertos aspectos del libro “Rebelión en la Granja” de George Orwell (1945).

En la canción hablan sobre la administración de Felipe Calderón, periodo en el que comenzó la guerra contra el narcotráfico y como consecuencia de ello incrementó la violencia en el territorio mexicano.

En su momento denunciaron censura, porque les solicitaron en una premiación que no interpretaran dicha canción, fueron en varias presentaciones que les solicitaron que evitaran tocar la canción y tampoco contó con apoyo en las radiodifusoras, aunque eso no impidió que la siguieran interpretando. En YouTube cuenta con más de 54.8 millones de reproducciones.

“Estamos contando lo que no podemos decir directamente a un personaje, pero lo estamos haciendo con el nombre de los animalitos, porque es una manera como le podemos llegar a la gente para hacer conciencia de lo que está pasando”, explicó Hernán Hernández, en una entrevista para Univisión en el 2010.

Cabe destacar que hace mención a una serie de animales que de manera metafórica hacen referencia a ciertos personajes políticos, lo que ocasionó que en la clase política se ofendieron. Eduardo Hernández también mencionó que la gente los ve como su portavoz, “creo que en esta canción reflejamos mucho de la historia de nuestro país”.

En la primera parte de la canción menciona que “Si la perra está amarrada, aunque ladre todo el día, no la deben de soltar”. Cabe señalar que ese fragmento de la canción hace referencia al narcotráfico.

“Mi abuelito me decía que podrían arrepentirse los que no la conocían”, mencionan en su primera estrofa, en donde la figura del abuelo es una referencia al PRI, partido que se encontraba en el poder cuando se comenzaron a conocer los primeros cárteles, y refieren que tenían el conocimiento para saberlos controlar.

