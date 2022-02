Angélica Rivera reaparece junto a su hija Sofía Castro y luce PRECIOSA | FOTO

El nombre de Angélica Rivera ha estado en boca de todos en los últimos días, luego de que su íntima amiga Cynthia Klitbo confesó toda la verdad detrás del matrimonio de "La Gaviota" con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, para aclarar varios de los rumores que por años persiguieron a la pareja presidencial.

Algunos de ellos destacaban por una presunta boda por "contrato", además de que durante el matrimonio la actriz habría sido víctima de violencia; sin embargo, Cynthia Klitbo descartó que algo de esto ocurriera durante los años pasados, aunque sí aseguró que Angélica Rivera se enteró de una infidelidad por la que tomó la decisión de divorciarse.

“Que te pinten el cuerno siendo Primera Dama, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes, lo que pasa es que Angélica dijo ‘yo termino mi posición de primera dama hasta el último día del sexenio’", explicó la también actriz.

Por supuesto, el divorcio conmocionó a todo México por los rumores que ya circulaban sobre la unión y sobre todo porque desde su último día como Primera Dama de México, la actriz de telenovelas desapareció por completo del ojo público y las escasas fotografías que circulan de ella en redes sociales han sido publicadas por amigas o familiares, en especial por sus hijas Sofía, Fernanda y Regina Castro.

(Foto: Archivo)

La última de dichas publicaciones fue hecha por su hija mayor, Sofía Castro, quien compartió una foto junto a la protagonista de telenovelas como "Huracán" y "Destilando amor" con la que sorprendió a todos, pues Angélica Rivera luce preciosa y más joven que nunca.

En la foto, se ve a madre e hija posar para una selfie y mientras la joven actriz de 25 años lanza un beso a la cámara, "La Gaviota" presume una enorme sonrisa. A pesar de los años, la ex Primera Dama no ha dejado atrás su melena rubia, aunque ahora resalta un tono más oscuro con mechas que agregan un poco de luz al rostro.

Hasta el momento las famosas no dieron detalles de dónde fue tomada la fotografía; sin embargo, esta no es la primera vez que la preciosa actriz reaparece junto a su familia, pues su última aparición había sido después de la Navidad de 2021, cuando posó junto a sus hijas y a su ex esposo, José Alberto "El Güero" Castro.

(Foto: @sofia_96castro)

