"Siempre tenía problemas con esta parte": Yalitza Aparicio revela que ocultaba su cuerpo por presión social | VIDEO

Yalitza Aparicio reveló en un video en su canal de Youtube que cuando iba a la secundaria no le gustaba mostrar una parte de su cuerpo porque los estándares de cómo deberían verse las mujeres en ese entonces eran diferentes a como ella se veía.

La actriz que se hizo famosa por la película "Roma" de Alfonso Cuarón compartió con sus seguidores un momento íntimo de su niñez al hablar del amor propio, tema de su último video en la plataforma.

"Hola a todos! En vísperas del día del amor y la amistad, quise invitar la psicóloga Martha Beatriz Gutierrez para hablar sobre el amor propio y en lo importante que es trabajar en nosotros mismos. Creo que está plática en especial fue muy enriquecedora, espero que la disfruten tanto como yo. Y recuerden, a veces está bien buscar ayuda de un profesional para atender los problemas de la salud mental", señaló la actriz en la descripción del video.

¿Qué es el amor propio?

Al inicio de la charla, la psicóloga y tanatóloga Martha Beatriz Gutiérrez explicó que el amor propio "es esta atracción que tenemos hacia nosotros mismos, la forma en la que nos queremos y nos cuidamos, como nos valoramos nosotros. Se oye muy simple, hoy se oye mucho de amate a ti mismo, sé tú, acéptate, pero si no hay un trabajo real o un trabajo profundo, se queda en algo superficial que realmente no llega a ser amor propio".

Asimismo, la especialista señaló que lo primero que hay que hacer es observarnos, conocernos, saber quiénes somos y poder cuestionar qué es lo que realmente es nuestro y qué es algo adquirido que no tiene que ver con nosotros.

"El autocuidado incluye la apariencia física, pero también las emociones y sentimientos. Cuando nos vamos conociendo vamos confrontando, vamos viendo qué es nuestro y qué no. También podemos tomar decisiones de con qué nos queremos quedar y con qué no. Vamos aprendiendo a poner límites, otro de los aspectos importantes para podernos amar", señaló la psicóloga.

La actriz es inspiración de muchas mujeres (Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz)

Por su parte, Yalitza Aparicio agregó que las mujeres "somos más dadas a cubrir todo lo que está a nuestro alrededor, que todos estén bien, pero no anteponemos nuestra salud o no nos ponemos como prioridad. Creo que es algo que todavía no aprendemos a manejar, el anteponernos a nosotros justo para querer encajar".

Al respecto, Martha aseguró que esto viene de una herencia cultural porque así fuimos educados. "Muchas veces la mujer es la que tiene que hacer sacrificios, pero justo ahí es donde yo me refería a que tenemos que cuestionar las creencias".

Agregó que hay quién tiene un autoestima no muy firme y está acompañada de personas que le dicen cosas desagradables y empiezan a escuchar cosas que las van definiendo; la autoestima va bajando en este caso, el amor propio no es fuerte, y empiezan a hacer relaciones de dependencia porque se sienten culpables de ser así y por eso es tan difícil salir muchas veces de estos círculos. A veces, en esa búsqueda del amor propio hay mucho dolor.

Yalitza reveló qué parte de su cuerpo ocultó por presión social

Después de esto, Yalitza Aparicio se sinceró con sus seguidores y reveló que "A veces esas negaciones que tenemos de querernos cambiar físicamente ciertas cosas no es porque tú así lo hayas pensado, sino porque a tu alrededor hubo esa serie (de ideas o presiones)".

Y recordó la vez que pensó que su cuerpo tenía que ser diferente para cumplir con los estándares de la época lo que la llevó a querer ocultar sus piernas cuando sólo era una adolescente.

Ahora no tiene ningún problema en mostrar sus piernas (Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz)

"Recuerdo perfectamente que cuando estaba chica, más o menos en secundaria, cuando comienza a darse cuenta de estas transformaciones del cuerpo, yo siempre tenía problemas con esta parte de mi pierna, chamorro, porque justamente en esa época estaba como muy de moda que fuera delgado y reducido y fino", señaló.

"Jugaba futbol y yo decía voy a dejar de jugar porque como que se me marcan mucho (la pantorrilla) o como que está muy presente. A veces tienes que llegar hasta ciertos puntos que te hacen reflexionar y entender que estás perfecta", agregó.

"Nos presionamos justamente por querer encajar o querer que todo esté perfecto que se nos olvida que somos seres humanos, que tenemos derecho a equivocarnos y que, a fin de cuentas, hagas una decisión o tomes otra decisión te van a juzgar", dijo la actriz de 28 años, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca.

Finalmente, la especialista señaló que la presión viene desde la propia familia y hay personas que desde pequeñas se sienten rechazadas y por ello van buscando la manera de ir perteneciendo o van odiando partes de sí mismas.

"Surgen estas relaciones complicadas, una porque te halagan mucho y seguramente a ustedes les pasa mucho cuando estás en los reflectores, pues recibes muchos halagos y muchas frases que te pueden hacer sentir muy bien, pero cuando tú tienes muy claro quién eres tú, esto lo puedes recibir y te puede hacer sentir muy bien, pero no te define. Cuando no tienes clara tu autoestima o no tienes claro quién eres tú, esto sí te puede marear y, entonces, empiezas a tener una dependencia con el otro donde si no recibes esto que te están dando, te vas a sentir mal y si lo dejas de tener vas a sentir que ya no vales", indicó.

SEGUIR LEYENDO:

“Comentarios desacertados”, así reaccionó el hijo de Sergio Goyri a las críticas sobre Yalitza | VIDEO

Superholly: ¿Quién es y por qué surgió la polémica con el programa Hoy?