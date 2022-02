Verónica del Castillo es hospitalizada de emergencia; esto es lo que se sabe

Luego que se diera a conocer en algunos medios de comunicación la información de que Verónica del Castillo se encontraba hospitalizada gravemente por Covid-19, ha sido la propia hija del actor Erick del Castillo quien confirmó al programa "Venga la Alegría" que se encuentra internada, sin embargo, el motivo es otro.

La periodista declaró que le fue detectado un tumor de 12 centímetros en el ovario izquierdo, pero que afortunadamente es benigno. Además la comunicadora también aseguró que se encuentra bien. Esta confirmación llega en momentos en que la polémica en torno a su supuesto contagio de coronavirus ya había iniciado en las redes sociales.

Hay que recordar que tanto ella como el resto de su familia no se han vacunado contra el virus SARS-CoV-2, por lo que las reacciones en torno a su supuesto contagio habían comenzado a escalar de tono. En este contexto, ha sido la propia Verónica del Castillo quien ha salido a desmentir esta información falsa.

Se espera la declaración de algún integrante de la familia Del Castillo

Durante la mañana de este jueves los conductores del programa de espectáculos "Chisme no like", informaron a la audiencia que Verónica del Castillo llevaba dos días hospitalizada debido a una complicación de su salud; "La hermana de Kate del Castillo hace dos días que está en el hospital, grave", aseguró el conductor Javier Ceriani.

El presentador de origen argentino agregó además que Del Castillo se encuentra internada en un hospital de nuestro país: "Sabemos que está hospitalizada, no nos va a mentir la familia porque lo sabemos, y sabemos dónde está; está en un hospital en México".

Diversos medios de comunicación se encuentran a la espera de que algún miembro de la familia Del Castillo brinde más información sobre el estado de salud de la periodista, durante el transcurso de la tarde.

Verónica del Castillo desmiente supuesto contagio de Covid-19

Hace solo unos minutos la periodista Verónica del Castillo desmintió en su cuenta de Instagram haber sido hospitalizada debido a un supuesto contagio de Covid-19. En la red social compartió diversas fotografías en donde se le ve en una camilla rodeada de sus papás:

"Ayer me practicaron cirugía para extirparme tumor benigno en ovario izquierdo. Nunca me habían tratado tan bien en un hospital como en @fucam_mx Les aviso para que por favor no pospongan sus chequeos médicos de rutina por la pandemia. Yo me tarde 2 años en hacerme ultrasonido y mastografía por miedo a entrar a un hospital y creció hasta 12 cms", escribió la querida periodista en el post.

Además explicó la razón del por qué incluyó una fotografía del tumor: "Perdón lo gráfico de la última foto donde muestro tumor porque ya van 2 periodistas que me buscan creyendo que tengo COVID y quiero desmentirlo y comentar que gracias a Dios y al oxígeno líquido, no fue maligno", compartió en el post.

