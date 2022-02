Regina Blandón responde a haters tras críticas por usar lenguaje inclusivo

Regina Blandón volvió a contestar a sus haters quienes la critican por usar el lenguaje inclusivo en su vida diaria y en sus redes sociales. La actriz se ha caracterizado por apoyar a la comunidad LGBT, lo que ha provocado que varios usuarios se vayan en su contra.

La actriz se lanzó a la fama con su papel de 'Bibi' en la exitosa serie de 'La familia P. Luche' y se ha mantenido vigente hoy en día con papeles en el cine y en el teatro, pues actualmente se encuentra en la obra 'The Pillowman', una puesta en escena que le ha exigido mucho y en el que ha demostrado su capacidad como intérprete.

Regina Blandón se defiende de las críticas

La protagonista de 'Mirreyes vs Godínez' se ha pronunciado por utilizar el lenguaje inclusivo para integrar a todos los sectores de la sociedad, sin embargo, su postura no ha sido bien aceptada por algunas personas quienes se lanzan contra ella y sus ideales.

En una reciente entrevista con la prensa, Blandón de 31 años de edad, contestó a sus retractores y aseguró que prefiere no titubear con sus posturas. "Hemos llegado a un punto donde no podemos estar en medias tintas, no podemos estar de un lado a otro” aseguró ante las cámaras.

Sobre sus papeles en el cine y la televisión, Regina Blandón dijo que está dispuesta a interpretar personajes que no van con sus creencias, pero indicó que ella tiene clara su postura. “Puedes interpretar un personaje que vaya en contra, pero estar seguros de que se está haciendo una critica a eso”, aclaró.

Respecto al lenguaje inclusivo, Regina indicó que es algo que se está enseñando y que está abierta al debate. “Ahí vamos, estamos aprendiendo, me parece importante estar en un camino que nos mantenga a todes iguales”, aseguró.

Finalmente, la actriz se dijo afortunada de tener una plataforma tan grande para poder compartir este cambio e ideas positivas. “Mejor hay que informarnos, que es básico, tenemos en la punta de los dedos la información”, señaló Regina Blandón.

“Procuro hablar de cosas que me importan y que siento que... sí que tengo la suerte de llegar a más gente allá afuera”, concluyó la protagonista de películas de cine.

