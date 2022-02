Whoopi Goldberg dijo que el Holocausto no fue un asunto de raza; así tuvo que disculparse la actriz | VIDEO

Tras declarar en el programa The View, de ABC, que el Holocausto no fue un asunto de raza, la actriz Whoopi Goldberg recibió severas críticas y después tuvo que pedir perdón por sus dichos. Su disculpa, pronunciada horas más tarde, fue celebrada por líderes judíos en Estados Unidos, y el presidente del Memorial Nacional del Holocausto en Israel la invitó para una visita educativa.

“En el programa de hoy dije que el Holocausto no se trató de raza sino de la inhumanidad del hombre contra el hombre. Debí decir que se trata de ambos. Como Jonathan Greenblatt de la Liga Antidifamación compartió: ‘El Holocausto se trató de la anquilación sitemática de los nazis contra el pueblo judío — a quienes ellos calificaban como una raza inferior’. Fui corregida”, dijo Goldberg.

“La gente judía del mundo siempre ha tenido mi apoyo y eso nunca menguará. Siento el dolor que he causado, escribo mis más sinceras disculpas, Whoopi Goldberg”, dijo.

¿Qué dijo exactamente?

Los presentadores de The View charlaban sobre la decisión de una junta escolar de Tennessee de prohibir “Maus”, una novela gráfica sobre los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La junta dijo que desnudos y lenguaje obsceno fueron los motivos para vetar el libro, que ha ganado varios premios literarios, incluyendo el Pulitzer.

Goldberg dijo: “Estoy sorprendida de que eso es lo que les hizo sentir incómodos, el hecho de que hubiera desnudos. Se trata del Holocausto, del exterminio de seis millones de personas, ¿pero eso no les molestó? Si harán esto seamos honestos al respecto, porque el holocausto no se trata de raza, no se trata de raza”.

Su colega Joy Behar dijo que los nazis señalaban que los judíos eran una raza diferente. “Pero no se trata de raza. No, se trata de la inhumanidad del hombre contra el hombre”, respondío Goldberg; a lo que Ana Navarro respondió: “Pero se trata de supremacía blanca. De ir contra judíos y gitanos”.

Goldberg dijo: “Pero esos dos son grupos de gente blanca” y Sara Haines señaló que los nazis no veían a los judíos como gente blanca. “¡Pero no están entendiendo el punto!”, agregó Whoopi. “El minuto en el que se convierte en un tema de raza entramos en este callejón. Es más bien cómo la gente se trata entre sí. Es un problema”.

Reconocen la disculpa de Whoopi

Greenblatt agradeció a Goldberg más tarde el lunes: “Gracias @WhoopiGoldberg por corregir tus declaraciones anteriores y reconocer el #Holocausto por lo que fue. Ahora que el antisemitismo se eleva a niveles históricos, espero que podamos trabajar juntos para combatir la ignorancia alrededor de ese horrible crimen y contra el odio que nos amenaza a todos”, tuiteó.

La “disculpa y aclaración” de Goldberg es importante, dijo el presidente del memorial del Holocausto Yad Vashem, Dani Dayan, quien la invitó al Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto en Jerusalén para “aprender más sobre las causas, eventos y consecuencias del Holocausto”. Su declaración dijo que los comentarios de Goldberg en el programa indicaban “un malentendido fundamental sobre la naturaleza del Holocausto y el antisemitismo”.

“No debemos mezclar las palabras; la gente necesita saber qué fue lo que llevó al Holocausto, el impulso asesino sin precedentes de aniquilar al pueblo judío entero, su religión, su cultura y valores a manos de los nazis y sus colaboradores, principalmente por su creencia infundada de que los judíos eran su más extremadamente peligroso enemigo racial”, dijo Dayan.

“Entiendo lo que ella estaba tratando de decir”, dijo Jill Savitt, presidenta y directora general del Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos en Atlanta, quien previamente fue directora del Centro para la Prevención del Genocidio en el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos en Washington. “Los nazis crearon un constructo sobre raza para afirmar que algunas personas eran menos que humanos”.

