Mujer escupe a niños judíos en NY y les grita "Hitler debió matarlos a todos" | VIDEO

El Departamento de Policía de Nueva York dio a conocer el video del momento exacto en que una joven mujer se acerca a un grupo de niños, los ofende y escupe por motivos religiosos y raciales. La grabación difundida en Twitter causó indignación entre los internautas, por lo que las autoridades ya buscan a la agresora.

De acuerdo con la propia dependencia neoyorkina, los lamentables hechos ocurrieron después del mediodía el pasado viernes 14 de enero en Brooklyn. En el video se aprecia cómo una mujer con mallón negro, botas y una sudadera anaranjada camina por la acera y se cruza con los menores de edad, quienes son judíos, quienes aparentemente están afuera de sus casas.

La agresora pasó junto a ellos y les dijo algo, luego regresó a donde se encontraban: se les acercó, les lanzó algunos comentarios antisemitas para finalmente escupirle en la cara al mayor. Después retomó su camino sin siquiera voltear a ver a los niños y apretó el paso hasta desaparecer del rango de visión de la cámara de seguridad que captó su vil agresión.

Los niños agredidos por la mujer tienen ocho, siete y dos años. Su padre, el señor Aryah Fried, comentó a CBS New York que sus hijos estaban jugando y no conocían a la señora. Lo más preocupante fue que al momento de ofenderlos les gritó algo como "Hitler debió matarlos a todos", por lo que el pequeño de mayor edad le respondió. Fue entonces que la mujer regresó y le escupió.

El papá de los niños reconoció que su hijo no debió responder la agresión, pero que la mujer no tenía por qué haberlos ofendido cuando pasó junto a ellos. "Tengo que enseñarle a no participar, pero se involucró. Y ella vino corriendo, le escupió en la cara y le dijo 'los mataremos a todos, sé dónde viven y nos aseguraremos de atraparlos a todos la próxima vez'", dijo el hombre.

Ya la busca la policía

El Departamento de Policía de Nueva York difundió el video así como fotografías de la agresora, las cuales además de circular en redes sociales, están pegadas en las calles de Brooklyn, ya que su ataque podría ser motivo de arresto. Estima que la mujer tiene unos 20 años y que además de ser alta, tiene cabello negro, largo y lacio.

Al respecto, el papá de los niños afirmó que fue deleznable, por lo que espera que la agresora comprenda la gravedad de sus acciones. "Hacérselo a cualquiera es obviamente problemático, pero que un adulto se lo haga a un niño es una locura", declaró a CBS New York.

La busca la policía. Fotos: Especial/@ThaliaPerezTV

