Netflix: la película con estética renacentista que no puedes dejar de ver

En Netflix, mudarse de una época a otra, recorrer el mundo en tan solo un par de horas, cubrir casos policiales o disfrutar de una historia de amor, son experiencias que los espectadores viven fácilmente cuando se conectan con el universo cinematográfico o de series que allí habita.

Adentrarse en las historias diversas que aparecen en la plataforma brinda un par de horas de distracción, entretenimiento y disfrute. Por ello, hoy queremos brindarte una recomendación que no te puedes perder.

Existe una película específica que presenta una visual muy llamativa, centrada en una estética renacentista. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico europeo que alcanzó su máximo punto en el siglo XV y perduró hasta mediados del siglo XVI. Tuvo su origen en Italia y luego se repartió por el resto de Europa. Su lema consistía en el hecho de hacer "renacer" los valores de la Antigüedad clásica. Luego dio paso al período Barroco.

"Las dos reinas", de Netflix. (Fuente: Netflix)

La película de Netflix con estética renacentista

“Las dos reinas” es el título de la película que lleva esta ambientación renacentista. “Mary Queen of Scots” –su nombre original-, fue estrenada en 2018 y tiene raíz en la biografía realizada por John Guy , denominada “Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart” . La producción está coordinada por Josie Rourke, a partir de una adaptación de Beau Willimon.

La historia habla de María Estuardo, reina de Francia a los 16 años, quien queda viuda a los 18. Esta razón hace que ella quiera regresarse a su Escocia natal para reclamar el trono que le pertenece. Sin embargo, allí entrará en conflicto con su prima Isabel I que tiene el mismo objetivo en mente. Una gran rivalidad atravesará a estos dos personajes.

En cuanto a la visual, los vestuarios y escenarios darán toda la sensación de ubicarse en pleno siglo XV cuando estaba en auge este movimiento cultural renacentista.

En materia de vestuario estuvo al mando Alexandra Byrne, quien ya ha tenido previa experiencia llevando el diseño para otras películas de época. Uno de sus trabajos más destacados fue el de “Elizabeth: La edad de oro”, otra película con estética renacentista.

“Las dos reinas” es una historia imperdible con una estética imposible de perder ¿La vas a ver?