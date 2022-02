Doramas de Yoon Chan Young, actor coreano de “All of Us Are Dead”

¿Quién es Yoon Chan Young? Es un actor surcoreano de 20 años, protagonista de "All of Us Are Dead" el nuevo dorama zombie de Netflix. La serie se posicionó en los primeros lugares del top 10 en varios países, conoce más del idol que interpreta a "Lee Chung San".

El actor trabaja en la agencia SnowBall Entertainment, su debut en los dramas fue en 2013 con "When a Man Loves" y estudió la carrera de Drama y Cine en la universidad de Hanyang. Su cuenta personal de Instagram es @yooncy1 y registra más de 1.4 millones de seguidores.

Yoon Chan Young llamó la atención de las fans en "All of Us Are Dead", el drama original de Netflix, aunque ya tenía una carrera en películas y series. Checa sus mejores trabajos y conoce más del actor.

Dramas coreanos de Yoon Chan Young

Seventeen Year Old's Condition

Drama que sigue la vida de Min Jae y Seo Yeon, dos jóvenes de 17 años. El primero de ellos es un chico que asiste a la secundaria, no habla mucho y es muy sensible, pero tiene buenas calificaciones. Seo Yeon es una joven que es compañera del protagonista, sus padres se divorciaron y vive con su madre. Ambos atraviesan un camino de dolor y tristeza propio de su edad.

Still 17

Dorama que sigue la vida de Gong Woo Jin, un hombre de 30 años que está soltero y trabaja como escenógrafo. Además, tiene un trauma que no le permite entablar una relación amorosa. Woo Seo Ri es una violinista que era una genia a sus 17 años, pero cayó en coma. 13 años después se despierta, pero su estado mental sigue siendo el de una adolescente.

I'm Doing Fine in Middle School

Drama coreano que sigue la vida de una mujer que en su juventud fue una campeona de Taekwondo. En el tiempo actual es una madre de un hijo adolescente, quien se enfrenta a la preparatoria.

