Doramas coreanos de Park Solomon, actor de “All of us are dead” de Netflix

"All of Us Are Dead" es la nueva serie original de Netflix, el dorama coreano ya ocupa los primeros lugares en varios países tras su estreno este fin de semana. El género zombie es una de las especialidades de Asia y esta producción original no defraudó. Conoce a uno los actores: Park Solomon.

El joven de 22 años se ha convertido en toda una sensación tras su actuación en "Estamos Muertos", trabaja bajo la agencia Sidus HQ Entertainment" y es una de los personajes principales de la historia. Su cuenta de Instagram es @lomon991111 y ya cuenta con más de un millón de seguidores.

Park Salomon interpreta a "Lee Soo Hyuk", uno de los estudiantes que logra sobrevivir junto a un grupo de compañeros. Además, parece tener un interés amoroso en una de las chicas que es inmune al virus. Conoce más sobre el actor de "All of Us Are Dead" con algunos de sus doramas coreanos.

Doramas de Park Solomon para conocer mejor al actor

Lookism

Dorama que sigue la vida de Wen Shuai, el chico "más feo" de la escuela, quien sufre de bullyng y acoso constante. Cuando decide transferirse a otro colegio, una noche sufre una transformación. El protagonista descubre que puede transferir su conciencia de un cuerpo a otro.



Por ello, elige poseer al chico más guapo del lugar, "Lee Soo Hyuk"; sin embargo, uno de los dos debe permanecer dormido para que pueda controlar su cuerpo real y el de otra persona. A pesar de que obtiene una nueva vida, también descubre un oscuro secreto detrás de su imagen perfecta.

Revenge Note

Drama de Cha Eun Woo de ASTRO. La historia sigue la vida de una estudiante llamada "Ho Go Hee", quien recibe un mensaje para descargar una nueva aplicación llamada "Revenge Note". Esta le permite escribir el nombre de una persona que recibirá su merecido, por lo que trata de averiguar quién es su creador.

