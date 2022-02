Cada día más bella: Carmen Villalobos conquistó a todos con su silueta perfecta

Hace unos días se hizo viral el video donde Carmen Villalobos contaba como atravesó el contagio del Covid 19 que la tuvo a mal traer durante enero. “El cuerpo queda muy apaleado” confeso la actriz barranquillera, que le venía esquivando al virus desde que comenzó la pandemia mundial.

El foco al parecer pudo haber sido el esposo de Villalobos, el actor Sebastián Caicedo, que contrajo la enfermedad en diciembre, siendo la segunda vez que la debe afrontar. Posteriormente, la actriz se enfermó: “Justo Sebastián saliendo del Covid, entré yo a tenerlo”, expresó.

Carmen Villalobos posando. Fuente: Instagram Carmen Villalobos

“Gracias a Dios estamos todos muy bien, pero ha sido bastante complicado porque imagínense que llegando de Miami en Sebas volvió a salir contagiado con covid, entonces 24 y 31 así distanciados, declaró Carmen Villalobos en sus redes sociales el pasado lunes 31 de enero.

En cuanto a los síntomas, Villalobos conto que la paso mal. “No les puedo mentir, no han sido días fáciles, realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas. Les soy completamente honesta, no me siento al 100 por ciento, la energía está muy bajita, sigo teniendo dolor de cabeza, me sigo sintiendo regular”, manifestó. Sin embargo y con todo el apoyo de su círculo cercano, retomó las actividades y ya está de vuelta frente a las cámaras.

Carmen Villalobos posando. Fuente: Instagram Carmen Villalobos

Con una sonrisa, como es habitual en Carmen, apareció conduciendo Escuelas Imparables y lo hizo siendo como siempre, hermosa, detallista y con vestuario colorido que le dan alegría a más de uno. Con ropa larga azul y un vestido rojo por arriba, dejo en claro que lo glamoroso no se pierde con el virus. Más de 127 mil usuarios le regalaron un corazón rojo de Me Gusta y cientos más le escribieron deseándole salud y buenas vibras.