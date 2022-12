VIDEO: Danyan Cat, la gamer más sexy derrite TikTok en atrevido look navideño

Danyan Cat se vuelve a coronar como la gamer más sexy en las redes sociales. La jugadora profesional de videojuegos cautivó a sus millones de fans con un video que publicó en su cuenta oficial de TikTok, plataforma que derritió con un coqueto baile y atrevido look navideño de body rojo ajustado, perfecto para presumir su curvilínea silueta, recibiendo miles de "likes" y comentarios halagadores.

Daniela Camacho García, nombre real de la también influencer, también es una de las populares mexicanas que destaca en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, sumándose a otras bellas mujeres como Yanet García, Karely Ruiz y Celia Lora, quienes cuentan con miles de seguidores que pagan una suscripción para acceder a sus fotografías inéditas, en las que presumen sus looks más arriesgados y sensuales.

Danyan Cat conquista en coqueto look navideño

En el clip que ha logrado sumar más de 81 mil "me gusta" en menos de 24 horas, se puede ver a Danyan luciendo un coqueto look de body ajustado en tela de terciopelo rojo, pieza de estilo navideño que destaca por su diseño de escote bajo y pronunciado, con el que resaltó sus curvas y robó las miradas de sus millones de seguidores, quienes no dudaron en dedicarle bellas palabras para demostrar su cariño y admiración.

"#parati #fyp #viral #trend", fueron los hashtags con los que la creadora de contenido acompañó las imágenes en la plataforma china, en la que se unió a uno de los trends favoritos, pues se lució bailando al ritmo de la canción "Ron Cola", de Rauw Alejandro, tema que ha sido el elegido por muchas celebridades para mostrar sus mejores movimientos de cadera y lucirse con sus looks más atrevidos.

Danyen conquista las redes con su look de Navidad. Foto: TK @danyancatsq

Danyan Cat, de 26 años, tiene gran fama en redes, como lo confirma con su número de fans, pues mientras que en Youtube supera el millón de suscriptores, en Instagram ha logrado acumular 4.6 millones, con quienes comparte fotos y videos relacionados con los juegos de video, y se luce con provocativos atuendos, pues al igual que otras famosas se caracteriza por su curvilínea silueta.

La famosa gamer conquista a sus seguidores con sus ajustados atuendos, coronándose como una de las mexicanas más sensuales en las redes, como lo demostró con su reciente publicación en TikTok. La jugadora profesional en videojuegos como Sims, Call of Duty y Overwatch, ganó popularidad por ser la ganadora del torneo de Fornite organizado por Rubius OMG y en 2019 representó a México en la Copa del Mundo del mismo, competencia organizada por Epic Games.

La gamer se luce en coquetos atuendos y presume sus curvas. Foto: IG @danyancatsq

