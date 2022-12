Natanael Cano canta “A puro dolor”, una de las canciones más románticas y desata comentarios sobre su interpretación

Ahora que Natanael Cano se tomó un descanso para recuperarse del accidente que tuvo en una motocicleta hace unos días, el cantante de corridos tumbados ha tenido mucho tiempo para explorar su sentido creativo y musical, a consecuencia tal parece que le gusta pasar el rato cantándole a sus seguidores en redes sociales.

A través de TikTok e Instagram el originario de Hermosillo, Sonora ha dado a conocer algunos fragmentos de video en donde se ve interpretando desde sus “corridos tumbados” hasta icónicas piezas románticas, una de las selecciones del joven de 21 años fue “A puro dolor”, una pieza original en voz de Son by Four que fue lanzada en el 2000 por los músicos originarios de Puerto Rico.

Lo sorprendente de que Natanael Cano ofreciera dicha melodía a sus fanáticos es que está fuera del género en el que él se desenvuelve, además que fue lanzada un año antes de que el famoso naciera, y el motivo por el que se sabe el tema es por la popularidad del proyecto que suena hasta este 2022.

Algunas de las personas que están al pendiente de la carrera de Natanael Cano se preocuparon por el estado de salud del intérprete de éxitos como “Amor tumbado”, “El drip”, “Sigo brillando”, “Arriba” y “Porte exuberante”, pues en las grabaciones se veía triste y también estaba cantando letras melancólicas, algo que pocas veces hace, pues la mayoría del tiempo está contento, rodeado de amigos y en fiestas.

“JAJAJAAJJA Diosito que no le vuelva a pasar nada, se pone quien sabe cómo”, “JAJAJAJA, si anda bien dolido nuestro nata we”, “Pobre…A veces siento que somos nata y yo contra el mundo”, “Yo cuando tengo cólicos soy el Nata jajajaja” y “por eso soy natalover”, fueron algunos de los comentarios de la publicación en TikTok .

Cabe recordar que fue el pasado 2 de diciembre cuando dio a conocer el accidente que tuvo y además subió una historia a su cuenta oficial en Instagram en donde se aprecia el momento en donde “sale volando” y cae de la motocicleta directo a la pista del lugar.

“Mi gente tuvimos un pequeño accidente en la pista de Sonora de aquí de motocross, les mando un saludo a toda la plebada que le gusta andar bien recio, nos tocó pasar por esto viejones, no pasa nada, hay que darle para adelante, aquí andamos echándole ganas que no estuvo pelada (no estuvo fácil) el putacito”, detalló