Céline Dion anuncia que tiene una rara enfermedad neurológica y cancela su gira

Celine Dion, quien es conocida por interpretar "My Heart Will Go On" de Titanic, anunció que sufre de una rara enfermedad llamada “Síndrome de la Persona Rígida”, un problema neurológico que está afectando su salud, por esa razón canceló su gira por Europa que estaba planeada para el 2023. La noticia impactó al mundo del espectáculo a nivel internacional, pues muchos famosos y fans le están mando mensajes de apoyo ante esta difícil situación.

El primero en dar el reporte de la salud de la artista fue Festival Páleo de Nyon, Suiza, en donde se iba a presentar 17 de julio del próximo año. Momentos más tarde, la cantante, de 54 años, publicó en sus redes sociales un video en el que confirmó que dejaría los escenarios para tratar su condición, la cual es muy rara debido a que “afecta a una persona entre un millón”, explicó en el clip, en el que también detalló otros aspectos de la enfermedad.

“He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, dio a conocer Dion.

¿Qué es el Síndrome de la Persona Rígida, enfermedad de Céline Dion?

Visiblemente afectada, la intérprete de "I'm Alive" explicó que "los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar, y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, sin embargo, destacó que ya está "en el camino de la recuperación”, pues se encuentra en manos de un equipo médico que la está monitoreando, además también está recibiendo el apoyo y amor de sus hijos.

“Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Echo de menos verlos a todos en el escenario actuando para ustedes”, confesó en el clip Celine Dion, mientras se podía ver que soltó algunas lágrimas que contuvo.

El Síndrome de la Persona Rígida (antes conocido como síndrome del hombre rígido) afecta al sistema nervioso central, pero tiene manifestaciones neuromusculares. Los pacientes que la tienen suelen presentar rigidez, espasmos musculares y sensibilidad incrementada a los estímulos externos, que inducen las contracciones musculares. Esta es una enfermedad muy rara, que afecta y lamentablemente es incurable, no obstante, se puede controlar con una serie de tratamientos recomendados por un especialista.

SIGUE LEYENDO:

¡Todos sus secretos al descubierto! Céline Dion anuncia documental “oficial” sobre su vida

No te pierdas lo más viral de nuestro canal de YouTube