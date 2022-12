Belinda: fans de la cantante se lanzan contra Horacio Palencia por colaborar con Cazzu

Ha pasado casi un año desde que Belinda y Christian Nodal pusieron fin a su compromiso, pero sigue dando de qué hablar y esta vez Horacio Palencia fue blanco de críticas por parte de los fans de la cantante debido a la colaboración que hizo con Cazzu, la nueva novia del cantante de regional mexicano.

El compositor, de 40 años, fue arrastrado por los fanáticos a la controversia por el polémico noviazgo y ruptura de la intérprete de "Luz sin gravedad" con Nodal, pues se reveló que entregó a la rapera argentina la letra de una canción para que le diera voz. Algo que le causó gran impacto debido a que la melodía aún no ha sido lanzada, por lo que desconoce cómo pudieron haberse enterado.

"Así como los compositores no somos exclusivos de los artistas, los artistas tampoco son exclusivos de los compositores. Una cosa son las broncas que tengan entre artistas y otras cosas son las canciones que uno como compositor le da a cada artista para que las interprete", dijo Palencia en un encuentro con los medios retomado por "De primera mano".

"No sé cómo se dieron cuenta que Cazzu me grabó una canción que ni siquiera ha salido al público. Me empezaron a acabar los fans de Belinda", detalló Palencia al hablar de los comentarios negativos que ha recibido a través de redes sociales por los fans de la también actriz, quienes lo tachan de "traidor".

¿Belinda se niega a colaborar?

Además de tener una buena amistad, Horacio Palencia obtuvo gran éxito junto a Belinda en 2019 con el tema "Amor a primera vista" que lanzaron junto a Lato Ebratt y Los Ángeles Azules -quienes son los intérpretes principales-. Un tema que la actriz española habría dedicado a Christian Nodal durante su romance.

En entrevista, el compositor reveló que desde hace tiempo ha tratado de contactar a la actriz de “Bienvenidos a Edén” ya que le escribió una canción, aunque no ha tenido éxito y fue Cazzu quien recibió algunas de sus letras para interpretarlas: “Le escribí una canción a Belinda, pero como que está muy ocupada (...) Tampoco me gusta presionar”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Belinda esté molesta por la colaboración con Julieta Emilia Cazzuchelli, como es el nombre real de Cazzu, el también cantante habló entre risas de la madurez para separar lo personal de lo profesional.

