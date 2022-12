Anahí llena de cariño a Andrés García: "te adoro con todo mi corazón"

En 1999 Anahí coincidió con Andrés García durante la grabación de la telenovela "Mujeres Engañadas", bajo la producción de Emilio Larrosa. Con Laura León a su lado fungiendo el rol de su madre y García el de su padre, la joven de entonces 16 años encontró un proyecto sólido que marcó un antes y después en su carrera.

Esta telenovela se alargó hasta la primavera de 2000, poco antes de que Anahí cumpliera 17 años. Como una adolescente con rasgos de rebeldía y una infancia dedicada a trabajar frente a las cámaras, ella encontró desorden en ese momento de su vida.

Fue entonces que Andrés García surgió no sólo como su padre histriónico, también en la vida real, pues no dudó en acogerla como una hija y arroparla, dándole techo y sustento en su casa a lado de su esposa Margarita, quien hoy en día cuida la salud del actor.

Por estas razones, Anahí ayudó recientemente a Andrés García enviándole una neumóloga que apoya en sus cuidados médicos, todo con el apoyo de su esposo Manuel Velasco. Así lo manifestaron ambos este jueves y ella correspondió con más amor a su padre de la TV.

A través de su cuenta de instagram, este día Andrés García compartió un posteo para agradecer a Anahí cada detalle que ha tenido con él para procurar su enfermedad. Ante esta explicación brindada por el actor, Anahí no dudó en responder sobre el mismo posteo y dedicar unas emotivas palabras a García, a quien mostró mucho amor y agradecimiento.

Fue entonces que se inspiró y recordó que cuando ella era joven y adolescente, Andrés la apoyó y cuidó siempre con el arropo de su esposa Margarita, algo que no olvida y por lo cual ahora ella le da cariño en su momento de enfermedad.

"Si la gente supiera REALMENTE todo el tiempo y el cariño que tú y margarita me dieron en mi adolescencia sabrían toda la gratitud qué hay en mi corazón. Ahora me toca a mi y todo lo q esté en mis manos lo haré siempre. Mi familia te ama por que conocen perfectamente la historia. ?? aquí estoy para ustedes como se los digo todos los días en privado.",, concretó la actriz y cantante que no dudó en correr a darle amor a Andrés García.