Las imágenes de Andrés García en cama y sin poder hablar que consternaron a todos

En los meses recientes, la situación de salud y legal que vive Andrés García se ha convertido en una verdadera novela. El actor nacido en República Dominicana hace 81 años, se encuentra en la casa de su esposa Margarita Portillo, quien se encarga de los cuidados necesarios por los problemas de salud que ha presentado.

Pero en redes sociales han circulado fotografías que generaron gran preocupación en los seguidores de Andrés García, porque lo ven muy desmejorado y con un aspecto que no es el que los tenía acostumbrados. Se le ve más delgado, con menos movilidad y con la voz mucho más suave.

Por esa razón, sus hijos Leonardo y Andrés han mostrado su preocupación, porque además aseguraron que la esposa de su padre vendió las propiedades en El Ajusco, El rancho y el Castillo. Las imágenes que se pueden ver en redes sociales han alertado a los seguidores del famoso actor.

El actor ha sufrido por temas de salud en los meses recientes

Pero Andrés García no está de acuerdo con sus hijos. En días recientes, el propio actor defendió la labor que ha hecho su esposa con él, al cuidarlo y estar atenta a sus necesidades de salud. El actor de Mujeres engañadas dijo: “todo esos son cuentos de mis otras partes de mi familia. Margarita no ha sido más que mi salvación, Margarita y Andresito han sido los que me han salvado".

Reiteró su agradecimiento a ambos y reconoció que se han preocupado por él en todo momento. Aunque las fotografías que se han visto en redes sociales también dejan claro que Andrés García no pasa por un buen momento en el tema de la salud.

