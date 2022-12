Adamari López impone moda con el vestido abrigo más elegante

Adamari López es una de las famosas más queridas en Latinoamérica y es que con su carisma como conductora y talento para la actuación ha logrado conquistar el corazón de millones; por si fuera poco su influencia no sólo arrasa en el mundo del espectáculo, ya que la guapa madre de Alaïa también sabe cómo robarse todas las miradas si de moda se habla. Pues con sus looks siempre da mucho de qué hablar y demuestra que su nueva figura torneada por el ejercicio luce magnífica con todo tipo de prendas.

Por supuesto, la guapa conductora de "Hoy Día" se ha convertido en todo un ícono de la moda, en especial para las mujeres de más de 50 años que no quieren perder el toque juvenil sin descuidar la elegancia. Algo que llama la peculiar atención del estilo de Adamari López es que es muy versátil y así como se puede lucir con jeans y blusa para una imagen casual, también puede conseguir una imagen muy elegante tal y como demostró con uno de sus más recientes outfits en los que impuso un vestido de abrigo como la apuesta ideal para el invierno.

En los últimos días ha impactado con el mejor estilo. (Foto: IG @adamarilopez)

Y es que los abrigos nunca pueden faltar durante esta temporada y de ahí que no sorprende que incluso las miembros de la realeza los luzcan en sus mejores atuendos, pero no hay nada como fusionarlos con un vestido en el que el corte estrella sea el de un abrigo. Con esta prenda no sólo se consigue un estilo muy elegante, sino que también se puede presumir una figura muy favorecedora gracias al diseño que entalla la cintura y alarga el cuerpo entero.

En su cátedra de moda, Adamari López presumió un vestido con corte de abrigo en color rosa neón con el que se robó todas las miradas y no sólo por la tonalidad tan brillante, sino también porque demostró que el estilo Barbie aún está en tendencia y que incluso a los 51 años se puede lucir de la forma más icónica y sin perder el glamur a pesar de la tonalidad neón. A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió una foto de su look para el programa "Hoy Día" en donde derrochó estilo de forma espectacular.

La razón es porque el vestido por arriba de las rodillas mantiene la elegancia con un cuello en "V" y que imita la forma de los abrigos o blazers, una tendencia que se ha visto mucho en los últimos meses y ha causado furor. Además, al combinarla con hombreras se consigue aún más una imagen sofisticada al instante; aunque el color rosa neón le da el toque extra femenino, los detalles de botones dorados en la zona del abdomen terminan por conseguir una imagen muy chic.

El neón está de moda este invierno. (Foto: IG @adamarilopez)

Algo que los fans de Adamari López no tardaron en notar es que su pequeña cintura se convirtió en la gran protagonista del look gracias a que este lujoso vestido de abrigo cuenta con un cinturón que resulta ideal para crear armonía en la figura, en especial porque acompaña a una falda en corte "A" que alarga el cuerpo. Finalmente, para los accesorios, la también madre de familia lució unos aretes de colgante y unos tacones dorados para el match perfecto.

En cuanto al resto de su look, lució su melena midi y castaña con un peinado suelto y con mucho volumen en la parte superior de la cabeza; mientras que en las puntas destacan unas ondas suaves que marcan todo el estilo.

