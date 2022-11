Adamari López presume su belleza en minishort y blusa con escote

Este fin de semana la guapa actriz Adamari López conquistó las redes sociales al presumir un icónico look en minishort y blusa de escote, una combinación que resulta perfecta para derrochar estilo después de los 50 años y a la vez conseguir una imagen ideal para rejuvenecer al instante. Y es que en varias ocasiones la famosa ha demostrado que ella es una de las fashionistas más importantes de los últimos años, pues nunca se desprende de las tendencias de cada temporada.

Además está dispuesta a imponer tendencia y a demostrar que una combinación como la que presumió este domingo no sólo es perfecta para el verano, sino también para los días más calurosos del invierno. Por supuesto, no se tratan de dos prendas cualquiera, sino las ideales para mantener la imagen llena de elegancia y glamur que todas las mujeres maduras necesitan en su clóset para lucir a la moda y sin perder el estilo.

Con esta imagen la famosa presumió su look dominguero. (Foto: IG @adamarilopez)

Por un lado, destaca un minishort en el clásico color de la mezclilla y con el que se puede conseguir un look total denim si se complementa con una chaqueta a juego, un detalle que no se escapa en la sesión de fotos de Adamari López. Cabe destacar que un buen look nunca está completo sin accesorios y que en este caso salta a la vista un cinturón grueso y marrón con el cual renovar el estilo de los shorts; además se trata de una pieza perfecta para crear armonía en la figura al marca la cintura.

En este look dominguero del que la actriz y conductora afirmó es perfecto para "descansar" también se aprecia una blusa con escote en "V" que le da un toque muy juvenil a la imagen, pero sin que resulte demasiado arriesgado como para arruinar la estética de la imagen. Claro que el factor sorpresa de esta segunda prenda no sólo está en lo anterior, sino en todo el resto del diseño como un colorido tono anaranjado y mangas de olanes.

Asimismo, un par de collares tipo gargantilla ya retes largos resultan perfectos para acompañar el icónico escote de Adamari López y ayudar a que luzca más glamurosa. Finalmente, con su sesión de fotos para Instagram, la conductora de "Hoy Día" demostró que un look y maquillaje muy natural y discreto es magnífico para las mujeres maduras que como ella tienen 51 años o más.

Los minishorts también se llevan en invierno. (Foto: IG @adamarilopez)

"Bella", "he ves hermosísima", "hermosa como nunca antes", "te ves espectacular", "qué energía se te ve en tu foto" y "cada día más hermosa" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

Aunque está de más reiterarlo, esta no es la primera vez que Adamari López conquista la red con un look como este, pues en cada ocasión sorprende con cátedras de moda para usar jeans después de los 50 años, conseguir los vestidos más bonitos o coquetos, además de sorprender con algunos atuendos de gala en los que también presume su belleza.

