Ferka recupera a su hijo tras fuerte denuncia por secuestro a su ex pareja

María Fernanda Quiroz mejor conocida como Ferka, quien participara en los reality shows La Isla y Guerreros 2020 donde comenzó una relación con su ahora ex Christian Estrada “El Sina”, el padre de su pequeño hijo de poco más de un año de edad, denunció que su ahora expareja se había llevado a su hijo sin su consentimiento; ante ello pidió ayuda a través de un video que se viralizó en las redes sociales para que la auxiliaran a encontrar a su vástago.

Ferka pidió desesperada con lágrimas en los ojos a unos policías que estaban en una plaza comercial, que su expareja “El Sina” se había llevado a su hijo por lo que pedía que le ayudaran a recuperarlo. En un segundo clip, la famosa aseguró que instantes iba a reunirse con Christian Estrada en un restaurante para que pudiera ver a su hijo “porque él siempre ha dado declaraciones de que yo le tengo a su hijo oculto y que no se lo dejo ver”, dijo la mujer.

Sin embargo, Ferka señaló que “El Sina” llegó a la cita pero no estaba solo, con él iba un presunto abogado para que le quitaran a su hijo: “Me cité con él a las 10:00 de la mañana en el iHop de City Shops de la Del Valle y me plantó una emboscada con un falso abogado, donde el abogado Alan, me agredió físicamente, hay videos”.

Ferka denunció que "El Sina" secuestró a su hijo. Foto: Archivo

En el mismo video de menos de un minuto de duración aseguró: “El señor Christian Estrada Martínez no ha querido regresarme a mi hijo, llegó también con un agente del Ministerio que conmigo no se identificó, sólo habló con los policías”, finalizó su video.

Durante el video de la desesperada denuncia de Ferka, se ve a uno de los policías cuando intenta calmar a la actriz, mientras ella desconsolada llora de impotencia porque el padre de su hijo se lo llevó por la fuerza. La relación entre el modelo y la actriz registró altibajos desde que comenzaron, ya que apenas este mismo mes, Ferka reveló que había sufrido de violencia emocional por parte de su ex.

Ferka recuperó a su hijo

Luego de la angustiante ayuda que pidió Ferka que la llevó a sentirse mal de salud al punto de desmayarse, la actriz informó el mismo sábado por noche, que su hijo ya se encuentra con ella, por lo que aseguró que ya se siente más tranquila por el momento, aunque el proceso legal para la custodia del menor recién comienza, así lo aseguró en entrevista con TV Notas:

“Lamentablemente llegué a esta situación, no quería llegar a eso, el padre de mi hijo procedió mal, se procederán las cosas por oficio… Lo que viví fue espantoso. Controlarme y acabar con esta pesadilla”.

Ferka y El Sina comenzaron un romance en Guerreros 2020. Foto: Archivo

La famosa inició un proceso legal para determinar quién de los dos se quedaría con la patria potestad de su hijo que cuenta con 15 meses de edad. En un comunicado de prensa, “El Sina” dejó claro que no hablaría sobre su separación con Ferka, ya que iniciaría el procedimiento legal en su contra para mantener la custodia del niño.

Ferka agradeció a “todas esas personas, a todas esas mujeres que subieron los videos donde me sustraen a mi bebé, y nada, ya está arriba, no puedo hablar de eso”, afirmó.

