Mariazel comparte doloroso mensaje dedicado a su mamá: “Qué rabia y qué tristeza”

Este martes 6 de diciembre se cumplieron diez años del desafortunado fallecimiento de María Dulos Casals, la madre de Mariazel, quien no dejó pasar desapercibida la fecha y a través de sus redes sociales escribió un emotivo mensaje dedicado a su progenitora con el cual, dejó ver que, pese al paso del tiempo, aún sigue sintiendo dolor por su partida.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Mariazel publicó una fotografía en la que aparece en su etapa de infancia junto a su madre y en un cuadro de texto escribió su emotivo mensaje, el cual, inició mencionando lo mucho que la extraña, además, se mostró frustrada por no poder compartir con ella todos los éxitos que actualmente se encuentra cosechando.

“10 años sin ti mamá, 10 años de extrañarte, de pensarte todos los días, 10 años en los que he aprendido a valorar aún más todo lo que hiciste por mí, por tu familia, qué rabia y qué tristeza no poder compartir contigo todo lo bueno que ha sucedido en mi vida estos 10 años, empezando por tu nieta. No hay día en que no le hable de ti. Gracias por ser quien me impulso a cumplir mis sueños. Gracias por guiarme, cuidarme y apoyarme siempre, sé que de alguna u otra forma sigues haciéndolo. Espero ser tan buena madre para Laia como tú lo fuiste para mí”, escribió Mariazel.

Mariazel conmovió a sus seguidores con este mensaje para su mamá. Foto: IG: mariazelzel

Para finalizar su mensaje, Mariazel se solidarizó con todas las personas que han sufrido alguna pérdida tan grande como la suya, sin embargo, mencionó que hay que disfrutar la vida pues eso es lo que más desearían los seres queridos que se adelantaron en el camino.

“Fuerte abrazo a quienes hayan perdido a un ser muy querido. Entiendo perfectamente lo doloroso que puede ser, pero la vida sigue y estoy segura que ellos lo que más desearían es verlos plenos y disfrutando de la vida”, finalizó Mariazel.

Así fue la estrecha relación de Mariazel y su madre

En las pocas ocasiones que Mariazel ha hablado sobre su madre, la ha calificado como “la mejor mamá del mundo” pues ha señalado que desde muy pequeña la acompañó en su camino artístico, además, al ser su hija menor tuvo la oportunidad de vivir más tiempo con su madre y según sus propias declaraciones, durante su etapa adulta fueron “roomies” después de la separación de sus padres.

Hasta el momento, se desconocen cuáles fueron las causar exactas de la muerte de la mamá de Mariazel, sin embargo, se sabe que fue a causa de alguna enfermedad, además, ha detallado que pocos días antes de la muerte de su madre, nació su hija Laia, por lo que recuerda esa etapa de su vida como la más feliz y a la vez la más triste.

La mamá de Mariazel sí pudo conocer a su nieta Laia. Foto: IG:

mariazelzel

En diversas ocasiones, Mariazel ha mencionado que ha logrado encontrar consuelo en su propia hija Laia pues considera que es “una lucecita” que le dejó su mamá, por lo que todo el tiempo la tiene presente en sus pensamientos.

Cabe mencionar que, este no es el único motivo por el que Mariazel se encuentra un tanto triste pues hace apenas un par de días confesó que comenzó a experimentar “El Síndrome del Jamaicón”, pues ya empieza a extrañar a su familia, no obstante, se mostró optimista y adelantó que se quedará en Qatar hasta el final del Mundial como toda la profesional que es.

“No quiero que se malinterprete esto porque soy muy afortunada y muy privilegiada de estar aquí, de estar disfrutando como aficionada del futbol, conociendo un nuevo lugar, una nueva cultura y además trabajando, haciendo lo que más me gusta, pero, como que ya empezó el síndrome del Jamaicón, siempre, estoy pensando, mi familia siempre está presente en mí, pero, trató de concentrarme en el aquí y en el ahora, en seguir adelante y disfrutar, pero hoy como que estoy más sensible. En fin, vamos a seguir echándole ganas, con la mejor actitud y seguirles compartiendo todo lo que está sucediendo al otro lado del mundo”, sentenció Mariazel.

SIGUE LEYENDO:

La Bebeshita: 3 entallados mini vestidos con los que ha paralizado la red

Ninel Conde paraliza la red con arriesgado escote que no deja nada a la imaginación

Frente al espejo, María Chacón derrite Instagram con entallado look sport