Mariazel: así va la conductora a la playa ante la prohibición del bikini en Qatar

Las prohibiciones en Qatar durante la Copa del Mundo han dado de qué hablar desde antes de que arribaran miles de turistas, sobre todo aquellas que estaban dirigidas a las mujeres y que más tarde generarían conflicto debido a las altas temperaturas. Algo que ocurrió con Mariazel, quien tras recibir una llamada de atención por las autoridades optó por un look completamente diferente para su visita a la playa alejada del clásico bikini con el que presumía su escultural figura.

La exparticipante de “Me Caigo de Risa” fue una de las famosas que llegaron a Qatar para documentar todo lo ocurrido durante el Mundial y relatar su experiencia fuera del terreno de juego, por ello, no dudó en hablar de su visita a la playa. Un sitio que atrajo la atención de turistas ante la curiosidad de ver cómo mujeres locales disfrutaban de las altas temperaturas sin romper las estrictas prohibiciones que les impiden usar reveladoras prendas con las que muestren casi la totalidad de su cuerpo.

Look de Mariazel para una playa en Qatar. Foto: IG @mariazelzel

A través de su cuenta de Instagram, la conductora mostró el look que uso para disfrutar del mar y que consta de un short de mezclilla en color negro con una playera a juego que cubría por completo la parte del escote y los hombros, tal y como las autoridades han solicitado a las turistas. El tono que llevó Mariazel es una constante en el atuendo de las mujeres en aquel país y los burkinis -como se llama a los trajes de baño en Qatar- no son la excepción ya que la idea es no llamar la atención.

Mariazel se enfrenta a las autoridades

Pese a que las autoridades en Qatar informaron de las prohibiciones a los turistas previo al Mundial, algunos de ellos no han dudado en retar las estrictas reglas y entre bebidas alcohólicas, celebraciones en espacios públicos y pantalones cortes todo indica que han relajado algunas de ellas para mayor comodidad de los aficionados.

Lo mismo ha ocurrido con algunas influencers, conductoras, actrices y fanáticas que acudieron al Qatar para disfrutar del Mundial, pues a través de sus redes sociales han señalado que pueden usar prendas que se creían prohibidas como shorts o faldas por encima de las rodillas; pantalones rotos o rasgados, escotes pronunciados o prendas que dejen sus hombros descubiertos.

Mariazel visita playa en Qatar. Foto: IG @mariazelzel

Aunque la flexibilización también tiene límites y así lo descubrió Mariazel durante su visita a una playa alejada del ajetreo mundialista, donde decidió usar un bikini para disfrutar por un momento de los rayos del sol. Todo hasta que un oficial de policía le pidió, de manera respetuosa, que usara más ropa.

"Aquí en esta playa que como les decía pues no hay nadie fue la más cercana que nosotros encontramos pues nos pusimos en bikini, en traje de baño, y ahorita llegó un oficial muy amable, súper respetuoso, pero sí a decirnos que, pues no se podía, entonces que sí nos podríamos vestir. sí y ya se fue raro, pero pues así son las reglas”, relató a través de sus historias en Instagram.

