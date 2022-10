Qatar 2022: estas son las prohibiciones más extrañas que habrá en el Mundial

A través de redes sociales, comenzó a circular un cartel emitido supuestamente por el Comité Organizador del Mundial de Qatar 2022 en el cual se mostraban algunas de las restricciones de comportamiento para todos los fanáticos que acudan el mencionado evento en el cual, se prohibían ciertos comportamientos con el fin de hacer respetar la cultura y la religión catarí, sin embargo, horas más tarde se desmintió esta información que fue considerada como “extremista”, pero lo que hay que tener en cuenta es que si existirán algunas limitaciones para todos los turistas durante la justa mundialista, por lo que a continuación te decimos cuáles son las medidas más extrañas.

Muestras de afecto en público

Alrededor del 77% de la población de Qatar profesa la religión musulmana y por ello existen severas restricciones respecto a las muestras de afecto en público y dicha medida aplica para todas las personas sin importar su orientación sexual, si bien no hay un castigo ante la ley, este tipo de comportamientos está muy mal visto, por lo que se recomendó a los turistas no hacer este tipo de actos para no incomodar a los locales.

Qatar 2022 iniciará el 20 de noviembre. Foto: Mexsport

Vestimenta

Pese a las altas temperaturas que se registrarán durante el Mundial de Qatar 2022, los aficionados que acudan a la máxima fiesta del futbol no podrán mitigar el calor quitándose la ropa o usando solo ciertas prendas que dejen al descubierto su cuerpo pues al igual que en el punto anterior, está mal visto este tipo de comportamiento, además, esto podría ser considerado como una alteración al orden por las autoridades locales.

Qatar más de 1.2 millones de turistas para el Mundial. Foto: Mexsport

Beber alcohol en vía pública

Contrario a lo que ha ocurrido en Mundiales anteriores, en esta ocasión las restricciones en la ingesta de alcohol en vía pública serán más estrictas, pues, para empezar, no se permitirá ingresar alcohol al país, no obstante, la venta de este al interior del país será muy limitada, además, ya se establecieron cuáles serán los lugares donde sí estará permitido beber por lo que en caso de ser sorprendido bebiendo fuera de dichos sitios podría implicar un fuerte problema con las autoridades y el caso podría llegar hasta un juicio.

Beber alcohol en lugares prohibids puede tener fuertes consecuencias. Foto: Mexsport

Se blindan ante adulterio

Desde hace un par de meses atrás el Comité Supremo de Qatar informó a través de un comunicado que habrá condenas de hasta siete años en prisión para todas aquellas personas, locales y turistas, que sostengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, por lo que con esta medida buscan blindarse contra el adulterio durante la realización del Mundial de Qatar 2022.

Las muestras de afecto en público están mal vistas en Qatar. Foto: Mexsport

¿Máscaras en los estadios?

Un elemento infaltable y característico entre la afición mexicana son las máscaras de Lucha Libre, sin embargo, habrá que tomar ciertas consideraciones antes de usarlas pues se informó que no habrá ningún problema con ellas al interior del estadio, sin embargo, cuando entren a cualquier inmueble deberán quitársela por motivos de seguridad, de lo contrario no podrán ingresar y podrían involucrarse en líos con la ley.

Las máscaras sí se permitirán al interior de los estadios de Qatar. Foto: Mexsport

Cabe mencionar que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que estará apoyando a los mexicanos que asistan al Mundial de Qatar 2022 para hacer de su estancia una buena experiencia, asimismo, se adelantó que la embajada de México en el país asiático intensificará su actividad desde mediados de noviembre hasta unos días después de que finalice el magno evento, lo cual ocurrirá el 18 de diciembre.

SIGUE LEYENDO:

¿Te acuerdas de "La Chiquitibum”? Así luce actualmente | FOTOS

Larissa Riquelme: ¿Que fue de “La Novia del Mundial” en Brasil 2010 | FOTOS

Qatar 2022: ¿quién es el jugador más caro que participará en el Mundial?