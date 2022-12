FOTOS: Kate del Castillo enseña en Instagram su belleza natural y enamora a miles

Sin filtros de redes o una pizca de maquillaje que recorra su rostro. Kate del Castillo lleva varias décadas demostrando que las cosas al natural siempre son lo mejor y nunca pasarán de moda, por nada, ahora las redes sociales perfilan en las tendencias los momentos reales, sin poses o mentiras cubiertas por una lente fotográfica para ganar likes fácilmente.

Kate del Castillo compartió una serie de imágenes que nos enseñan su belleza natural, este gesto ha enamorado a miles, por no asegurar que a millones. Tan solo en su perfil de Instagram acumula una comunidad de 9.3 millones de fanáticos fieles que la siguen desde las telenovelas que protagonizaba en Televisa y cuando la rompió mundialmente al interpretar a la Reina del Sur, Teresa Mendoza. Este legendario personaje la metió en momentos difíciles, pero más a glorias que le dieron fuerza para seguir con su carrera.

"Amor y paz", dice Kate. Foto: @katedelcastillo

Ángela Aguilar eleva la temperatura con foto al natural

Kate del Castillo, lo más bello de este día

En ambas fotografías la podemos observar acostada en su cama, descansando un rato, mientras lee un libro, o un guión de alguna serie o de un capítulo de la serie que protagoniza, no sabemos. En la otra imagen, Kate del Castillo dejó unas sinceras palabras sobre las mascotas que nos acompañan por años.

Kate se confesó una lectora intensa. Foto: @katedelcastillo

“Lola, siempre presente. Y uno, no siempre… besos y muchos abrazos llenos de compasión a tod@s l@s que han perdido a un/una compañer@ de cuatro patitas. De verdad, sin saber explicar el amor puro que se les puede tener. La llevo conmigo para siempre, donde quiera que yo esté. Y gracias por tanto amor y comprensión. The show must go on. #fuerza #lolaforever #live #love #XX” así fue como Kate del Castillo dio las gracias a su mascota y aseguró que se queda en su corazón.

Descansa en paz “Lola”.

