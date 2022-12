Ella es la influencer de tenis "más guapa" de EU, sorprende con sus outfits

La ex tenista estadounidense Rachel Stuhlmann, de 32 años, también se ha convertido en una de las influencers más guapas de su deporte, según sus propios fans. Y es que recientemente acaparó todas las miradas gracias a sus últimas publicaciones en Instagram.

La tenista ya había vuelto tendencia durante la Copa Mundial de futbol de Qatar 2022 por uno de sus atuendos, que consistió en un revelador sujetador de barras y estrellas con el que trató de inspirar a los jugadores de Estados Unidos antes de su partido contra Inglaterra en fase de grupos, el cual quedó 0-0.

Le llovieron halagos por su atuendo. Foto: Especial.

Siempre sorprende con sus outfits

Ahora, la ex tenista profesional ha posado ahora con un atuendo aún más llamativo. En esta ocasión se dejó ver con un jersey azul tipo crop que dejaba ver sus encantos, así como con una falda corta.

Suele dar consejos del deporte que domina. Foto: Especial.

También dio un consejo

También dio un consejo a sus más de 230 mil seguidores, a quienes les dijo en la descripción: "¡Con todos mis viajes, no he podido ir a las canchas tanto como me gustaría! Así que últimamente, cada vez que puedo golpear, me centro en encontrar el momento adecuado, mover los pies y agarrar ritmo. Lo que me ayuda es la preparación temprana de la raqueta, llegar pronto a los golpes y la colocación/profundidad del golpe más que la velocidad".

En la caja de comentarios muchos tenistas agradecieron sus palabras y también hubo quienes aprovecharon para recordarle lo hermosa que es y lo espectacular que luce con su atuendo.

SIGUE LEYENDO...

Bellakath: no solo cumbiatón, la bella mujer también canta corridos y así se escucha

Desde la cama, La Mala Rodríguez sube la temperatura en escotado mini vestido