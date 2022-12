Comisario Pantera formará parte de la primera edición del Funny Festival en Chalco

Para Comisario Pantera es importante llevar su música a todos los lugares del país, por eso se sumaron a la primera edición del Funny Festival, el primer festival de bandas nacionales de rock pop que se llevará a cabo en Chalco el próximo 17 de diciembre.

“Estamos muy contentos porque apadrinar un evento siempre es padre, esperamos que sea el primero de muchos años más, porque entre más foros haya para nosotros es mejor, porque son más lugares para compartir nuestra música, no importa si es en una ciudad o en un lugar más pequeño, hay que llegar a todos”, explicó Roger, guitarrista de la banda.

Esta presentación forma parte de su gira Instinto Felino, con la cual se han presentado por varias ciudades del país, y que lleva el nombre de su más reciente disco, del cual ya preparan una versión de lujo con más canciones que saldrá a mediados del próximo año.

Comisario Pantera tiene 12 años en la industria musical y aunque no ha sido fácil posicionarse en las listas de popularidad, Roger asegura que están agradecidos por seguir vigentes haciendo lo que más les gusta y cumpliendo sueños que todo músico tiene, como hacer giras en otros países o estar nominados al Grammy Latino. “Las bandas ya no duran tanto, porque es muy difícil, se necesita de mucha paciencia e inversión y no todos tienen o pueden, por eso estamos contentos de seguir de pie”, detalló.

Roger alterna sus presentaciones con la banda con otras de La Gusana Ciega, proyecto al que se sumó desde hace siete años como guitarrista, ya que tiene claro que un sólo proyecto no es suficiente en estos tiempos, tal como pasa en cualquier otro trabajo, pero está feliz de seguir haciendo música original en Comisario Pantera.

El cartel del Funny Festival lo completan Fobia, Moenia, DLD, Little Jesus, Bratty, Simpson Ahuevo, Lost Acapulco, Driver, Pequeño Fenix, Renee Mooi y Lng/SHT. El concierto se realizará en el Centro de Espectáculos Carma.

