Surfistas del Sistema dejan atrás los sonidos indie para acercarse a la cumbia

Originarios de Argentina, pero con mucho sabor chilango, Surfistas del Sistema crea nueva música en la que dejan de lado los sonidos indie, rock y pop para animarse a entrar a algo más alegre como la cumbia, en su más reciente sencillo “Amor desolado” que formará parte de su nuevo disco.

“La melodía me llegó de repente y sentí que necesitaba una base más de cumbia, ya antes había sentido que este sonido debía sobresalir, pero no me animaba, hasta ahora. Porque he ido cambiando mucho el género del proyecto y ahora me lo permito, porque estoy en este momento de mi vida en el que me gusta moverme libremente y buscar desafíos”, afirmó Fran Frione, vocalista.