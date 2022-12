Silvia Pinal estalla contra Luis Miguel por la actitud con su familia y hasta le dice una grosería: “Debería tener agradecimiento”

El regreso de Luis Miguel a los escenarios ha logrado enloquecer a los fanáticos, aunque no así a Silvia Pinal quien estalló contra el cantante por la actitud que ha tenido con su familia debido a las imágenes y la versión que se relató en la bioserie de Netflix sobre su bisnieta Michelle Salas, primogénita de “El Sol”.

Desde hace algunos meses surgieron rumores de que el intérprete de “La incondicional” realizaría una gira de 200 conciertos durante 2023, pero hasta el momento no se ha confirmado nada. Pese a ello, la diva del cine de oro en México no evitó ser cuestionada sobre si asistiría a uno de los espectáculos del padre de su bisnieta, momento en que lanzó una fuerte grosería y le expresó su rencor.

En un encuentro con los medios retomado por “Venga la Alegría”, la actriz, de 91 años, se dijo molesta con Luis Miguel por la forma en que ha tratado a las integrantes de la dinastía Pinal y aseguró que debería estar agradecido. Esto debido a las imágenes que se mostraron en la serie sobre la vida y trayectoria del cantante en donde revela detalles sobre la complicada relación que tuvo con su hija Michelle Salas y el romance de ella con quien fuera su mejor amigo, Alejandro Asensi.

“No me gusta cómo se ha portado con nosotros, porque soy yo y mis hijos, y no es justo porque él debería tener mucho agradecimiento para nosotros que somos gente que vale mucho y que a él lo hemos querido mucho y tratado muy bien”, arremetió Silvia Pinal.

Michelle Salas con su madre, Stephanie Salas. Foto: IG @stephaniesalasoficial

¿Regreso de Luis Miguel?

La protagonista de “Viridiana” señaló que no mantiene una comunicación constante con Michelle Salas, sin embargo, su bisnieta sabe que puede contar con ella y con su madre, Stephanie Salas, sin importar la distancia. Algo que no ocurre con el cantante ya que la joven modelo puso fin a cualquier lazo con su padre tras la serie en la que se recrean escenas sexuales de ella.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y de mi vida personal (…) Innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, compartió en un comunicado Michelle Salas.

Luis Miguel podría volver a los escenarios en 2023. Foto: IG @lmxlm

Tras el escándalo que generó la serie de Luis Miguel en la plataforma de streaming y lo mucho que sacudió al medio del espectáculo, surgieron rumores de que “El Sol” podría regresar a los escenarios con el apoyo de su exmánager, Alejandro Asensi, lo que también significaría una reconciliación luego de que pusieran fin a su amistad por el romance de éste con Michelle Salas.

Fue el empresario Carlos Bremer quien en un encuentro con la prensa durante la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez reveló que el cantante prepara una gran gira con la que recorrerá algunos países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Aunque se negó a dar más detalles, esta información fue confirmada por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

