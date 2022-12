VIDEO: Gomita derrite TikTok en coqueto vestido lavanda con arriesgadas aberturas

Gomita es una de las muchas famosas que eligió un destino de playa para pasar el último día del año 2022 y recibir a lo grande el 2023. En sus cuentas oficiales de redes la expayasita y creadora de contenido se ha dejado ver desde Acapulco, y fue en TikTok donde compartió un video en el que presumió su silueta en un coqueto vestido lavanda con arriesgadas aberturas que permitieron admirar su abdomen plano.

Araceli Ordaz, nombre real de la popular influencer, suma cada día más fans en sus redes, con quienes comparte sus atuendos más atrevidos y también deja ver los resultados de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, pues recordemos que en este año se realizó un bypass gástrico con el que bajó varios kilos y estilizó su silueta, la cual ahora presume a cada oportunidad.

Gomita conquista en arriesgado vestido lavanda

Gomita sorprendió a sus 7.9 millones de fans en la plataforma creada china con su reciente publicación, pues desde el lobby del hotel en el que se hospeda en Acapulco, Guerrero, la influencer compartió un video en el que se deja ver moviendo las caderas y luciendo su esbelta silueta en un arriesgado look, pues viste una prenda en tono lavanda con aberturas y un pronunciado escote con el que dejó poco a la imaginación.

"Te gusta el color morado", fue la frase con la que Gomita acompañó el clip en su cuenta oficial de TikTok, en referencia a su look de tono lavanda, color que fue uno de los favoritos del 2022. El clip ha sumado miles de "me gusta" y más de 200 mil reproducciones y en las imágenes se le ve bailando al ritmo de la canción "Baila morena" de Héctor y Tito, tema que está en tendencia en la red social.

"Te ves hermosa con cualquier atuendo mi vida feliz año mi vida", "hermoso el vestido", "a mí no me gusta el color a mí me gustas tu", "sin duda alguna eres muy hermosa", "te ves más guapa con el cabello largo" y "hermosa ese color de cabello te queda super", son sólo algunos de los cientos de comentarios que Araceli recibió en la publicación, dejando ver que sus fans la prefieren con melena larga, esto luego de que hace unos días presumiera un cambio de look.

Gomita conquista TikTok con su look y movimientos. Foto: TK @gomita_oficial

La influencer, que tuvo su debut oficial en el ahora desaparecido programa "Se Vale", hoy es una de las más queridas en las redes y se ha convertido en un referente de estilo, y para iniciar el 2023 con estilo no podía ser la excepción, pues además de mostrar sus mejores pasos, también se lució con un atuendo moderno y juvenil, y dejó ver que no tiene miedo a probar con vestidos arriesgados.

Araceli Ordaz, conocida en las redes y el ambiente artístico como Gomita por su personaje de payasita, que también fue parte del elenco de varios programa en Multimedios, y apareció en la portada de la Revista H para Hombres en septiembre del 2017, ha conquistado a sus millones de seguidores en los últimos días al lucirse con su sensualidad y volver a confirmar que es la reina de las plataformas digitales.

La influencer derrocha estilo. Foto: IG @gomitaoficial123

