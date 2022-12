FOTO: Al natural, Sugey Ábrego lo desafía todo para celebrar su cumpleaños

Sugey Ábrego está de manteles largos, pues además de celebrar el inicio de un nuevo año, la hermosa actriz y conductora celebra su cumpleaños. Este sábado 31 de diciembre llega a los 44, y para festejar con sus millones de seguidores en las plataformas digitales, como Instagram y Facebook, lo desafió todo, pues posó al natural, mostrando su curvilínea silueta en una atrevida foto artística.

Este 2022 ha sido un gran año para la veracruzana, pues se consolido como un "sex symbol" gracias al al lanzamiento de su página VIP, como también lo hicieron con gran éxito otras bellas artistas como Aleida Núñez, Ivonne Montero e Isabel Madow. Pero para deleite de sus millones de seguidores, Ábrego también anunció hace unos meses su incursión a OnlyFans, red social en la que ya triunfan otras mexicanas como Karely Ruiz, Yanet García, Celia Lora y Ninel Conde.

Sugey Ábrego cautiva al natural

Ábrego es muy activa en sus redes sociales, pues constantemente publica contenido para conquistar a sus admiradores, y para celebrar su cumpleaños no podía ser distinto, pues se lució como nunca antes al deja ver su curvilínea silueta al natural, imagen con la que también se confirmó como la "Reina del VIP", como se le ha llamado desde hace unos meses gracias al gran éxito que ha tenido su plataforma de contenido para mayores de edad.

Sugey no dejó nada a la imaginación. Foto: IG @sugeyabregotv

"¡Hoy celebro un año más de vida y vengo más fuerte! ¡No es la edad es la actitud! Las ganas de seguir triunfando, de cumplir sueños, el gozo de vivir mis sueños me impulsa porque la vida es hoy. Me siento hermosa, soy hermosa, me merezco todo y lo tengo. ¡Yo soy! ¡Gracias a todos ustedes por formar parte tan importante de mi vida y a festejar hoy y siempre porque vida solo tenemos una! #SugeyAbrego #BDayGirl LaReinaDelVIP #BombaSensual #DancingQueen #CurvyGirl #HappyBirthday Fotógrafo: @e_sidebruno . #teamvip @alfredo.cedillo @roccoteran @rafamanautou @laloperezrivera", escribió Ábrego en la publicación.

Con la foto que Sugey publicó en sus cuentas oficiales este 31 de diciembre desafió la censura y las restricciones de las redes sociales, demostrando además que no teme a mostrar su silueta curvilínea sin ropa, pues la guapa conductora y actriz se despojó de sus prendas para impactar y cautivar a sus millones de fans, quienes en pocas horas ya han llenado de halagos y felicitaciones la publicación.

Ábrego, que recientemente mostró su talento en el reality "Las estrellas bailan en Hoy", sin duda causó revuelo entre sus fanáticos con la foto para festejar su aniversario, pues ya ha logrado acumular más de 16 mil "me gusta", aunque no es la primera vez que roba miradas y lo desafía todo, pues cada vez las sesiones de fotos de la veracruzana son más atrevidas y se luce con menos ropa, como lo dejó ver hace unas semanas con sólo una prenda y pedrería.

La famosa "Reina del VIP" cumple 44 años. Foto: IG @sugeyabregotv

Constantemente Sugey causa impacto entre sus millones de seguidores por sus publicaciones, pues en los últimos días ha mostrado sus sesiones VIP más sensuales, y es así que sus admiradores han podido ver en fotografías donde posó en lencería diminuta, como la foto en la que sólo viste una tanga de tono verde neón, que acompañó con zapatillas negras y unos guantes de látex.

La originaria de Veracruz comenzó su vida artística con participaciones en series unitarias como "Mujer, casos de la vida real" y en las telenovelas "Piel de otoño" y "Clase 406", también es recordada por haber sido la encargada de dar el estado del tiempo en "Matutino Express" y hoy se coloca como una de las favoritas de las redes sociales, en donde cada día suma más fanáticos por su belleza y reveladores looks.

Conquista en los más atrevidos atuendos. Foto: IG @sugeyabregotv

SIGUE LEYENDO:

Sugey Ábrego cumple 44 años: 5 atrevidos looks con los que elevó la temperatura en 2022

Las 4 fotos con las que Sugey Abrego hizo topless y retó la censura de Instagram