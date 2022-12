De espaldas, Lis Vega desafía la censura en diminuto bikini de camuflaje

Lis Vega encendió las redes sociales para terminar este 2022 derrochando sensualidad y estilo. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, la famosa actriz y cantante cubana se lució de espaldas, presumiendo su curvilínea y voluptuosa silueta en un diminuto bikini de camuflaje con el que desafió la censura, pues dejó muy poco a la imaginación y mostró que no teme a las restricciones de las plataformas digitales.

La también compositora, que nació en La Habana, Cuba, tiene más de 20 años de carrera, y aunque ha sido criticada por sus cambios físicos demuestra que es una mujer segura y que no hace caso a sus "haters", pues sigue conquistando las redes sin pensar en el qué dirán, sobre todo ahora que también se deja ver muy enamorada, pues hace poco se casó por tercera ocasión con el cantante de música urbana Naldo Uwe.

Lis Vega presume cuerpazo en diminuto bikini

Vega, que llegó a los 45 años en el mes de octubre, presume silueta de veinteañera en las redes, como lo dejó ver en las imágenes que compartió en sus cuentas oficiales de las plataformas de Meta, donde la siguen millones de admiradores, en las que se lució modelando un bañador de dos piezas con el que dejó muy poco a la imaginación, y mostró al máximo toda su belleza y sus curvas.

Lis Vega desafió la censura con sus poses. Foto: IG @lisvegaoficial

"Sweat 2K23…. . My flow @mystikactivemx . #lapoetadelourbano" y "GRATITUDE 2k22 +VISIÓN + ENERGY + PEACE + LOVE 2k23 #lapoetadelourbano #myflow by @mystikactivemx #trajedebaño", fueron las frases y los hashtags con las que Lis acompañó dos publicaciones en Instagram, donde la siguen 1.9 millones de fans, de quienes recibió decenas de comentarios con bellas palabras y miles de "me gusta".

En la instantánea con las que la cubana cierra este año, se observa a la guapa actriz presumiendo cuerpazo con un look que destaca sus curvas y con el que demostró que gusta de posar de forma atrevida y arriesgada con los atuendos más reveladores, un diminuto bikini con estampado de camuflaje que fue ideal para que dejará ver su trabajada silueta con la que confirma que a sus más de 40 posee figura de veinteañera.

La cubana presumió cuerpazo. Foto: IG @lisvegaoficial

Liseska Vega Gálvez, nombre real de la compositora, conocida como "La poeta de lo urbano", confirma con sus looks de playa o alberca que las mujeres mayores de 40 pueden lucir una figura espectacular y presumirla en atrevidos bañadores de dos piezas, como el que ella dejó ver en las imágenes con las que derrochó sensualidad, dando clases de estilo al mostrar atuendos que son perfectos para brillar también en el 2023.

La originaria de Cuba, de 44 años, que ha participado en telenovelas como "Contra viento y marea", "Tormenta en el paraíso", "Amorcito corazón" y "Santa Diabla", y que recientemente se dejó ver mostrando sus mejores pasos en "Las estrellas bailan en Hoy", ha sabido ganarse un lugar en las redes sociales por su forma de vestir, sobre todo cuando se trata de sus looks en bikini o traje de baño con los que se corona como la reina.

La actriz se lució con diminuto bikini de camuflaje. Foto: IG @lisvegaoficial

