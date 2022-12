Enrique Álvarez Félix: 3 bellas actrices que enamoraron al hijo de María Félix

Enrique Álvarez Félix fue el único hijo de la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano, María Félix, quien al igual que la estrella formó una carrera en la pantalla grande y en la televisión, siendo uno de los galanes más cotizado de los años 60, 70 y 80, pues el histrión conquistó al público con su personalidad, carisma y galanura, consiguiendo varios fanáticos, sin embargo, sus admiradores no fueron los únicos que cayeron ante sus encantos, también las actrices con las que compartió créditos se enamoraron de la estrella.

“La Doña" se casó por primera vez en 1931 con Enrique Álvarez, padre de su único hijo, quien nació el 6 de abril de 1935. A pesar de que en los primeros años no estuvo con el pequeño debido a que su exesposo lo “secuestro”, después recuperó su custodia y le dio la mejor educación, pues asistió a los mejores colegios militares de Canadá, Estados Unidos y Francia, y estudió Ciencias Políticas en la UNAM. No obstante, a los 30 años decidió seguir los pasos de su mamá, así que también fue parte del espectáculo mexicano.

Enrique Álvarez Félix siguió los pasos de su madre Foto: Especial

Lucía Méndez

En 1980, Álvarez Félix protagonizó uno de los melodramas que marcaron su carrera: “Colorina", en donde su coestrella fue Lucía Méndez, una de las actrices que en esa época se encontraba en su mejor momento. El hijo de la llamada “María Bonita” y la intérprete de “Corazón de piedra” tuvieron buena química, la cual no sólo se quedó en los foros de grabación, pues la cantante indicó que se enamoró de Enrique, no obstante, no llegó a tener una relación con él porque “era gay”.

"Enrique Álvarez Félix, el hijo de María, era mi amor y mi adoración, lástima que era gay, lo digo abiertamente; si no yo me hubiera casado, embarazado, con él. Me gustaba mucho", destacó Lucía Méndez en una entrevista con Omar Chaparro, en donde reveló que tuvo una gran amistad con la protagonista de éxitos como "Enamorada" y "Tizoc: amor de indio".

Lucía Méndez se enamoró de Enrique Álvarez Félix Foto: Especial

Julissa

En ese melodrama también estuvo Julissa, una de las personalidades con la que ya había trabajado en otros proyectos como “Los Caifanes”, de 1967. De acuerdo a la media hermana del actor, Cecilia Álvarez Salas, Enrique estaba enamorado de su compañera y amiga desde que la conoció, pero nunca intentó algo más con ella, pues tenía miedo de repetir los patrones de sus padres. “Él nunca quiso casarse porque le tenía pavor, tenía pánico de que la misma situación que hubo entre sus padres, y que él fue quien llevó el problema, se repitiera al casarse él”.

No obstante, la primera cantante de Rock and Roll en México descartó que entre ella y el hijo de la protagonista de “Doña Diabla” hubiera mucho más que una amistad y dejó entre dicho, que el galán tenía otras preferencias sexuales. “Era una de sus amigas, éramos amigas. No eran rumores, era verdad (...) él nunca lo trató de ocultar, era muy divertido. Juntos llorábamos nuestras penas, nos contábamos nuestros amores imposibles”, contó la actriz y cantante en una entrevista.

Julissa era gran amiga del hijo de María Félix Foto: Especial

Ofelia Medina

Otros de los éxitos que marcaron la carrera del hijo de María Félix, fue “Rina”, en donde compartió créditos con Ofelia Medina, otra de las bellas actrices de ese tiempo. Según contó la propia protagonista de telenovelas, Enrique Álvarez Félix se enamoró de ella, al grado de proponerle matrimonio y decirle que se quedaría con todos los bienes de la diva del Cine de Oro. No obstante, lo rechazó pues a pesar de las promesas, ella no estaba interesada en casarse, ni con su coestrella, ni con ningún hombre.

“Meses después de la novela, Enrique me propuso matrimonio, me dijo que por qué no nos casábamos, que sería lindísimo. Yo le dije que era el halago más grande que me habían hecho en mi vida, pero que yo no creo en el matrimonio y no me hubiera casado con él", ha relatado la artista en diferentes entrevistas, en las que recuerda con mucho cariño al primogénito de “La Doña”.

Ofelia Mediana rechazó al galán de telenovelas Foto: Especial

