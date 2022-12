Laura G presume su silueta en blusa transparente y mini falda

La conductora de Venga la Alegría, Laura G deslumbró este viernes con el look que eligió para la emisión matutina, ya que presumió su silueta con una blusa transparente y mini falda, con este atuendo la originaria de Monterrey, Nuevo León, demostró que es una de las mejores vestidas de la televisión mexicana y de las más guapas, pues al compartir una sesión de fotos en sus redes sociales, le llovieron halagadoras palabras y miles de "likes", con lo que comprueba que es una de las más queridas.

Como todas las mañanas, las conductoras del programa de Tv Azteca conquistan al público con su carisma, talento y belleza, sin embargo, la regiomontana se ha convertido en una de las que más llama la atención, debido a que recientemente ha mostrado un estilo mucho más revelador para vestir, por lo que se ha convertido en un referente de moda para muchas mujeres, sobre todo para aquellas que son madres jóvenes como ella, pues hay que recordar que Laura tiene dos hijos, Lucio y Lisa.

Laura G presume su figura en blusa de transparencias

Para terminar la semana, la también reportera decidió usar algo más atrevido, pues apareció ante los televidentes usando una blusa con transparencias en color negro, que dejaba ver su top. La pieza llamaba la atención por tener patrones diferentes, pues mientras en la zona del pecho tenía una tela vaporosa con puntos, las mangas estaban hecha con encaje, lo que le daba un toque moderno y sensual a la prenda que también poseía un listón que asemejaba una tipo corbata.

Laura G combinó su blusa con una mini falda brillante en color morado, la cual hizo el match perfecto para destacar entre sus compañeras, quienes también deslumbran con sus atuendos. Los accesorios también fueron importantes para complementar el look, por lo que usó brazalete y unos aretes largos en color plata, de esta forma, la conductora de Venga la Alegría volvió a demostrar como poco a poco se impone con su estilo juvenil y atrevido, que tampoco deja de ser elegante.

Como era de esperarse, la locutora de radio compartió una sesión de fotos en sus redes sociales como Facebook e Instagram, pues también quiso mostrar su cambio de look, ya que recientemente tiñó su cabello pasando de un castaño obscuro a uno más claro, debido a que le colocó unas luces, lo que de acuerdo a los expertos es perfecto para quitar algunos años. Por esta razón, sus fanáticos no perdieron la oportunidad para halagarla y reconocer que es una de las más guapas del matutino.

"Un cambio de look. Gracias @andresjaramillohair por crear este look! Así cerramos el año … CON TODO!!!! Look @zara Stylist @george_figueroa Peinado / corte/ color : @andresjaramillohair Maquillaje @andrea.imagen", fue la frase con la que Laura G compartió la serie de imágenes que se tomó afuera del foto de Venga la Alegría, el cual fue el escenario perfecto para que la conductora modelara su atuendo y presumiera su nuevo color de cabello, que aunque es un cambio sencillo, gustó mucho.

"Que guapa y hermosa sonrisa", "Te ves hermosa mi amor" y "Guapísima", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la plataforma de "la camarita", mientras que en la otra propiedad de Meta se observan reacciones como "Con cualquier look.... luces espectacular Lau", "Y un cambio de aires!!!" y "Eres un encanto, una reina ,una DIOSA Laura G!!!!", por mencionar algunas que están en la publicación que superó los miles de "likes".

Laura G se hizo popular cuando fue parte de los programas Primero Noticas, emisión de la que tuvo que salir debido a una fuente polémica; y Sabadazo, sin embargo, años después se integró a las filas de Tv Azteca y es parte de Venga la Alegría, desde 2019, en donde también ha cautivado por sus conocimientos en moda y tendencias, como lo demuestra cada mañana cuando sale en pantalla.

