FOTO: Lourdes Munguía deslumbra a sus seguidores con sexy pijama de satín

Lourdes Munguía es una actriz mexicana que a sus 62 años de edad no deja de sorprender a sus seguidores al mostrar su faceta más sensual en redes sociales donde continuamente hace gala de su belleza con reveladores atuendos que dejan ver lo conservada que se mantiene y lo mucho que cuida su figura.

De hecho, ella y Maribel Guardia son la prueba viviente de que la belleza no tiene edad, pues a pesar de que ambas rebasan las seis décadas, las dos se cuidan haciendo ejercicio y comiendo saludablemente, lo cual les permite tener una figura de encanto la cual presumen en bikini y con diversos vestidos que destacan sus atributos.

Aunque en esta ocasión, Lourdes Munguía optó por mostrar una prenda un poco más íntima a sus fans, la cual la acompaña todas las noches cuando se va a dormir a la cama, incluso en estos climas tan fríos y sí, nos referimos a esta sexy y satinada pijama roja con el cual se le puede ver en la siguiente pic.

En la imagen podemos ver que la actriz mexicana conserva su belleza y sensualidad

El modelo cuenta con un pequeño detalle de encaje en la parte del escote, aunque en realidad es el único detalle que tiene la ropa de dormir de Lourdes Munguía, la cual de hecho es bastante holgada, pues recordemos que el objetivo a la hora de recostarnos es estar cómodos.

Sin que esto impida que podamos lucir sensuales, lo cual deja en claro Lourdes Munguía con esta sexy pijama, el cual deja al descubierto sus torneadas piernas, mismas que yacen sobre una silla acojinada en color azul rey, la cual contrasta con el color cálido de su outfit.

Y otra cosa que llama la atención de la fotografía de Lourdes Munguía es que en esta ocasión, la bella actriz no lleva mucho maquillaje en su rostro, cuestión que demuestra que su belleza es natural y que no requiere de demasiado make up para lucir como toda una diosa.

Hasta el momento, la publicación de Lourdes Munguía ya acumula 10 mil me gusta y cientos de comentarios, entre los cuales destacan mensajes como: "Verla en sus fotos me hace reflexionar y ver cómo la belleza de una mujer puede estar presente en todas las etapas de su vida"; "Siempre tan hermosa dama, saludos desde Canadá" y "Lourdes de todo corazón te deseo felices fiestas y todo lo mejor para el próximo año".

