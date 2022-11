Lourdes Munguía conquista desde la playa con atrevido bikini estampado

Una de las mujeres más guapas del mundo del espectáculo es Lourdes Munguía, quien a sus 61 años de edad, continuamente demuestra que sigue siendo una de las estrellas mexicanas mejor conservadas, pues además de seguir una ajustada rutina de ejercicios, la actriz también cuida mucho su alimentación, sin dejar que esto la prive de darse ciertos gustos que le permiten disfrutar de la vida con plenitud.

Y entre estos placeres también destaca el hecho de poder vacacionar continuamente, de ahí que la guapa mexicana goce yendo a la playa, donde podemos verla presumir su escultural figura, la cual es el objeto de envidia de muchas mujeres, quienes desearían poder tener unas piernas tan torneadas y una cintura tan definida como la de Lourdes Munguía, quien es la prueba viviente de que la belleza no conoce edades ni nacionalidades.

Pues, aunque por muchos años se ha tenido la creencia de que las actrices y en general, las mujeres más bellas del mundo son las más jóvenes y las provenientes de ciertas naciones, lo cierto es que Lourdes Munguía ha sabido destruir ese mito con su belleza, misma que la ha catalogado en más de una ocasión como una de las féminas más bellas de la farándula, junto con la también hermosa Maribel Guardia, con quien guarda una amistad de varios años.

Lourdes Munguía se lució con esta foto en bikini

Y a diferencia de lo que muchos podrían pensar, estas dos hermosuras no tienen ningún tipo de conflicto, lo cual ya han aclarado en diversas ocasiones, desmintiendo así el mito de una continua rivalidad, rumor que por muchos años las persiguió, ya que además de ser contemporáneas, la mexicana y la costarricense comparten la sensualidad, el carisma y la belleza, no obstante, eso no las hace rivales.

Pero volviendo a la fotografía que compartió en redes sociales Lourdes Munguía, conviene destacar que en ella podemos ver a la guapa actriz posando a la orilla del mar en lo que parece ser un amanecer muy azulado, el cual sin embargo, nos permite ver que su bikini es estampado y cuenta con detalles rojizos y blancos.

Por su parte, la pose adoptada por Lourdes Munguía es una que refleja libertad y comodidad, lo cual nos dice que se encuentra en un momento pleno de su vida, cuestión que está disfrutando en su máximo esplendor en compañía de sus seres queridos, quienes la han acompañado en cada paso de su carrera artística.

