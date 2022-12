FOTOS: Dua Lipa sorprende con entallado body de glitter y transparencias

Dua Lipa es una de las estrellas del pop en inglés que además de deslumbrar con su talento musical a sus fans se ha vuelto todo un ícono de la moda en el mundo del espectáculo, donde ha representado a varias firmas prestigiosas, siendo una de sus campañas más recientes "Libre", perfume de Yves Saint Laurent, una fragancia exclusiva que la intérprete de New Rules ha publicitado en los últimos meses.

Pero ya que su carrera no solo se centra en dar su imagen a marcas, lo más usual es ver a la cantante de 27 años en los escenarios donde literalmente da su alma, corazón y vida para brindarle un show impresionante a sus fans, quienes siempre quedan satisfechos con sus presentaciones, en las cuales se le puede ver con distintos atuendos, tal y como el que presumió esta tarde en su cuenta de Instagram.

En las pics y videos compartidas por Dua Lipa podemos ver que la cantante, compositora, modelo y actriz británica lleva puesto un entallado body de glitter y transparencias, una pieza de ropa que complementa con unos guantes del mismo estilo que llenan de glamour su sexy look.

¿Te gusta el look de Dua Lipa? | IG: dualipa

En el outfit de Dua Lipa también podemos ver algunos detalles plastificados, los cuales destacan las curvas de la cantante, quien gracias a su talento se ha hecho acreedora a diversos premios musicales tales como el "American Music Award for Favorite Pop Song" en 2020 y el "Billboard Music Award a la Mejor Canción Dance" en 2022.

Y aunque el look Dua Lipa es bastante sensual por la parte de enfrente, no podemos negar que en la parte posterior, su outfit es igual de coqueto, ya que cuenta con sexys aberturas que destacan los glúteos de la intérprete de "Don't Start Now", canción que cobró gran popularidad en 2020.

No obstante, conviene señalar que este no el único hit que la bella cantante ha entonado, pues varias de sus canciones se han posicionado entre las más escuchadas de diversas plataformas musicales, entre ellas Spotify y YouTube, dentro de las cuales conviene mencionar "Break My Heart", "IDGAF" y "One Kiss".

Así luce el atuendo de la intérprete de "New Rules" de espaldas | IG: dualipa

