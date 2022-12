Donna D'Errico desafía la censura de Instagram con topless y arriesgada lencería

Donna D'Errico, ex estrella de Guardianes de la Bahía, ha dejado boquiabiertos a sus fans al deshacerse de la mayor parte de su ropa para una instantánea que reta a la censura de Instagram. Y es que la actriz estadounidense, de 54 años, posó en topless, pero tapó sus encantos con un emoji; ella constantemente sube postales en bikini o lencería y siempre creen que es más joven.

Así se veía en Guardianes de la Bahía. Foto: Especial.

La también ex modelo de Playboy subió la temperatura con su última publicación de Instagram, en la que sigue consintiendo a sus 1.3 millones de seguidores con contenido navideño subido de tono.

Hay quienes creen que luce incluso más joven ahora. Foto: Especial.

¿Cómo posó la guapa Donna?

Sin nada más que una tanga roja sujeta con un trozo de cuerda, la ahora influencer se recostó sobre un sofá de terciopelo y también hizo topless, pero para no ser censurada en la plataforma usó un emoji de muñeco de nieve para cubrir su pecho. En la descripción citó a la película de 1993 “Pesadilla antes de Navidad” y preguntó a sus seguidores si sabían de dónde procedía la clásica frase.

Siempre luce espectacular. Foto: Especial.

También tiene su cuenta de OnlyFans

Hace poco anunció que se creó una cuenta de OnlyFans, porque cree que es un sitio libre de "censura, intimidación y haters." También dejó claro lo que sus suscriptores deberían, y no deberían, esperar de su nueva página. "Lo que verán: modelaje en bikini y lencería, tomas editoriales de revistas, yo haciendo cosas divertidas en bikini porque tengo un increíble sentido del humor y a la vez soy muy humilde, fotos y vídeos nuevos y vintage, así como cualquier otra cosa que decida publicar", escribió. "Lo que no verás: Mi hoo-ha. Lo que no quiero ver: Tu hombría", agregó.

