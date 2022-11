Una ex estrella de Guardianes de la Bahía posa en lencería navideña y enciende Instagram

La actriz Donna D'Errico, ex estrella de “Guardianes de la Bahía" de 54 años, vive un segundo aire y se ha vuelto una tendencia mundial en Instagram desde hace varios meses por posar en lencería o bikini, así como por su aspecto rejuvenecido. En esta ocasión se volvió viral por una foto con lencería que asemeja ser un moño.

D’Errico es una actriz y modelo estadounidense. D'Errico posó para la revista Playboy, llegando incluso a ser Playmate del mes de septiembre de 1995, además de actuar en la famosa serie Baywatch de 1996 a 1998, representando a una socorrista llamada Donna. Actualmente continúa actuando en cine y televisión. Estuvo casada con el bajista de la banda de hard rock Mötley Crüe, Nikki Sixx.

Muchos la recuerdan por su trabajo en Guardianes de la Bahía. Foto: Especial.

Se ve increíble

Donna D'Errico dio a sus seguidores de Instagram un regalo anticipado de Navidad al vestir con lencería satinada de color rojo que parece ser un moño de regalo. La modelo también aseguró a sus fans que hay descuentos en las suscripciones a su cuenta de OnlyFans.

A muchos les sorprende lo joven que se ve. Foto: Especial.

D’Errico dio de qué hablar en julio de este año, cuando defendió su derecho a llevar un bikini después de que sus “haters” aseguraron que es "demasiado mayor" para hacerlo, "Déjenme decirles algo que podría sorprenderles. En realidad puedo llevar y hacer literalmente lo que quiera", aseguró.

Se hizo una cuenta de Only Fans

Hace poco anunció que se creó una cuenta de OnlyFans, porque cree que es un sitio libre de "censura, intimidación y haters." También dejó claro lo que sus suscriptores deberían, y no deberían, esperar de su nueva página. "Lo que verán: modelaje en bikini y lencería, tomas editoriales de revistas, yo haciendo cosas divertidas en bikini porque tengo un increíble sentido del humor y a la vez soy muy humilde, fotos y vídeos nuevos y vintage, así como cualquier otra cosa que decida publicar", escribió. "Lo que no verás: Mi hoo-ha. Lo que no quiero ver: Tu hombría", agregó.

SIGUE LEYENDO...

Lizbeth Rodríguez sube la temperatura con pronunciado escote

Hyuna y DAWN terminan su relación después de 6 años