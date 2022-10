Una modelo de 40 años revela su secreto de la eterna juventud

Una famosa modelo, conocida por su aspecto juvenil, se volvió viral en las redes sociales luego de revelar sus consejos para sentirse y verse muchísimo más joven de lo que en realidad es. Se trata de Lucy Clarkson, de 40 años, quien hace varias décadas saltó a la fama por encarnar a Lara Croft en las campañas publicitarias de los videojuegos de Tomb Raider.

En su adolescencia interpretó el papel de la legendaria exploradora durante dos años antes de aventurarse de lleno en el mundo del modelaje. Pero ha sabido mantenerse vigente en la industria, ahora suele llamar la atención por aparentar muchos años menos y también ser conductora de televisión.

Muchos no le creen que tenga 40 años. Foto: Especial.

¿Cuál es su secreto?

Su primer y más controversial consejo fue: “tener mucho sexo”, de acuerdo con una entrevista que dio al medio inglés Daily Star. Pero además parece que la playa y la vida relajada juegan un papel muy importante: "Vivo en Miami, así que paso mucho tiempo al aire libre y bajo el sol. Me ducho y me lavo el pelo con mi piel bronceada, me maquillo de forma natural… Me rocío un poco de mi perfume Chanel y ¡voilá! Me siento sexy. Creo que la sencillez y el 'menos es más' ayuda a medida que se envejece".

Su belleza es innegable. Foto: Especial.

Por último, refirió que la gente debería disfrutar más de los baños de hielo faciales diarios. "Me encanta poner hielo en un cuenco con agua y literalmente meter toda mi cara en él durante todo el tiempo que pueda soportar. Reduce la inflamación, la hinchazón y la sensibilidad y da un brillo natural al rostro", recomendó.

No todo es perfecto

Asegura que en las redes suelen buscarla hombres más jóvenes y expuso que la mayoría de sus haters son mujeres, pero refirió que ya no les presta la misma atención que antes y les muestra amabilidad. "Solía enfrentarme a las que me odiaban, lo que hacía que fuera peor. Ahora me doy cuenta de que ‘matarlas’ con amabilidad funciona mucho mejor", concluyó.

SIGUE LEYENDO...

VIDEO | Una mujer se realiza un diseño de sonrisa y comparte el terrible resultado: "Soy un caballo"

Maestra de matemáticas se unió a OnlyFans y dejó las aulas para ser millonaria