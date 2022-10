Maestra de matemáticas se unió a OnlyFans y dejó las aulas para ser millonaria

Una profesora que dejó su trabajo para convertirse en modelo de fitness a tiempo completo en OnlyFans aseguró haber tenido que bloquear el acceso de sus antiguos alumnos para que no vean sus fotos subidas de tono en la plataforma para no entrar en algún conflicto ético. Se trata de Louise Roberts, de 40 años, originaria de Reino Unido.

La ahora modelo aseguró que durante la etapas más álgidas de la pandemia de Covid-19 decidió que crearse una cuenta para subir contenido para adultos no sería mala idea y dejó su trabajo como maestra de matemáticas de secundaria. Louise asegura que la decisión fue acertada, ya que sus últimos ingresos netos fueron de cerca de 11 millones de pesos, pero su antigua profesión sigue causando problemas.

Sus ex alumnos la buscan en la plataforma. Foto: Especial.

Su pasado la persigue

Cuando Louise lanzó su página OnlyFans seis meses después de haber dejado de enseñar en la escuela para siempre, reveló que los antiguos alumnos comenzaron a seguir. "Te encuentran en Instagram, ¿verdad? En plan 'oh, Dios mío, tú me enseñabas, estás en forma', y yo digo 'bloqueado'", dijo en una entrevista al diario Daily Star sobre sus ex alumnos.

Suele bloquear a aquellos a los que dio clases. Foto: Especial.

"No tienen nada mejor que hacer. Obviamente es una gran noticia; la señorita Roberts está en OnlyFans. He tenido que tener mucho cuidado al intentar bloquear a la gente. Cuando empecé, había gente que me enviaba mensajes de texto. Sólo he tenido que intentar aceptar el hecho de que habrá ex alumnos que me encontrarán ahí, intentarán hacer una captura de pantalla de algo y enviárselo a sus compañeros", reconoció.

Piensa viajar a EU

La mujer de 40 años, que tiene más de 186 mil seguidores en Instagram, asegura que hizo lo correcto y que ahora planea viajar a Estados Unidos para contratar a fotógrafos profesionales. No se arrepiente de nada y ahora está dispuesta a viajar a Estados Unidos para realizar sesiones de fotos diferentes.

También es modelo fitness. Foto: Especial.

SIGUE LEYENDO...

La guapa influencer de golf Paige Spiranac revela su secreto para triunfar en redes

La desgarradora historia de la streamer Amouranth, su esposo la obligaba a crear contenido para OF