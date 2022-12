Desde París, Yuliett Torres acapara miradas con arriesgado vestido entallado

En los últimos días Yuliett Torres no ha dejado de acaparar los reflectores, pues por medio de sus redes sociales ha demostrado por qué es considerada como una de las mexicanas más guapas y con una figura de impacto, pues si hace unos días conquistaba Instagram al modelar una coqueta lencería roja para despedirse de la Navidad, la tarde de este miércoles elevó la temperatura al presumir un cautivador look en vestido. Por supuesto, sus millones de fans no dudaron en llenarla de halagos y recordarle su belleza.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde la modelo de OnlyFans acumula más de 10 millones de seguidores, compartió una sesión de fotos con la que presumió su lujoso viaje a París, Francia, una capital en la que no dudó en derrochar estilo y acaparar todas las miradas con un look bastante arriesgado. "Y aquí me quiero quedar", escribió Yuliett Torres para acompañar la publicación que en cuestión de minutos acumuló miles de me gustas.

Durante su visita a París, la influencer fitness no dudó en visitar la icónica Torre Eiffel desde donde presumió su belleza y figura de impacto al modelar un vestido entallado en color negro y con un escote en la pierna derecha bastante arriesgado con el que causó furor desde la ciudad del amor. A pesar de ello, impuso moda al lucir un diseño de maga corta y botones dorados en los laterales que resultaron perfectos para resaltar su figura llena de curvas.

De espaldas, la estrella de OnlyFans se robó todas las miradas. (Foto: IG @yuliett.torres)

Para completar el impactante escote en la falda del vestido, Juliett Torres lució unas glamurosas botas altas también en color negro, mismas que sirvieron para presumir sus icónicas piernas torneadas gracias a sus intensas rutinas de ejercicio. Por supuesto, todo esto sólo es una parte del look de la influencer tapatía, ya que para causar aún más sensación, agregó accesorios como un par de lujosas pulseras de oro.

Con esta sesión de fotos, la guapa modelo de contenido para adultos no sólo derrochó estilo, sino que también aprovechó para presumir una figura perfcta con forma de reloj de arena y es que gracias al arriesgado vestido y a cada una de sus poses Yuliett Torres logró resaltar cada una de sus curvas. Luego de robarse todas las miradas de turistas y parisinos, sus fans la llenaron de elogios en la red.

"Me encanta", "hermosa", "preciosa", "monumentos", "preciosa mujer", "bonita" y "muy guapa" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de la influencer mexicana.

Este es el impactante vestido con escote que lució. (Foto: IG @yuliett.torres)

