Desde la cama, Danyan Cat se corona como la gamer más atrevida en body rojo de encaje

Danyan Cat causó furor entre sus millones de seguidores en redes sociales. Fue en su cuenta oficial de Instagram en la que la jugadora profesional de videojuegos y modelo de OnlyFans se lució desde la cama con un par de fotografías en las que posó luciendo un coqueto look navideño, pues presumió sus curvas en un body rojo de encaje decorado con peluche blanco, outfit que fue perfecto para que se coronara como la gamer más atrevida.

Daniela Camacho García, nombre real de la jugadora y modelo, destaca en la plataforma de contenido exclusivo como una de las mexicanas más seguidas, sumándose a otras celebridades en la polémica red, como Yanet García, Celia Lora y Karely Ruiz, con quien de hecho hace unos meses realizó una atrevida sesión de fotos con la que ambas ganaron miles de "likes" y halagadores comentarios.

Danyan Cat conquista en atrevido body de encaje

En las instantáneas que la joven compartió con sus millones de fans en la plataforma de Meta, y con las que ha robado miradas y suspiros, se puede ver a Danyan luciendo un coqueto outfit de lencería, pues posó con un ajustado enterizo de encaje, con el que mostró su lado más sensual para la temporada decembrina, como ya lo había hecho hace unas semanas al bailar en TikTok con un look de terciopelo.

Danyan conquista con atrevido look de encaje. Foto: IG @danyancatsq

"Comenta solo si te portaste bien este año… Si no santa no te va a poder visitar", se puede leer en la imagen que la creadora de contenido compartió en Instagram, plataforma en la que cuenta con 4.6 millones de seguidores, con quienes constantemente comparte fotos y videos en los que deja ver sus atuendos más atrevidos de lencería, y para esta época del año no podía ser distinto.

Danyan Cat tiene gran fama en redes sociales, como lo confirma con su número de fans, pues mientras que en Youtube ya superó el millón de suscriptores, en TikTok ha logrado acumular 12.8 millones, con quienes comparte videos relacionados con los juegos de video, y se luce con provocativos atuendos, como el body de encaje en color rojo con el que se lució desde la cama y que complementó con un gorrito de Santa.

La gamer presume sus curvas desde la cama. Foto: IG @danyancatsq

La guapa modelo de OnlyFans, que cumplió 27 años en este diciembre, conquista a sus seguidores con sus ajustados atuendos, coronándose como una de las mexicanas más sensuales en las redes, como lo demostró con su reciente publicación en la plataforma de Meta, posando con un estilo provocativo que la hizo llevarse cientos de mensajes halagadores y 311 mil "me gusta".

Daniela es considerada la gamer más famosa de México y ahora también la más sensual. Abrió su canal de Youtube en 2012 para compartir su gusto por los videojuegos y poco a poco fue sumando admiradores, sobre todo por sus coquetos looks, los que también deja ver en otras redes, ganando miles de "likes". Danyan es pareja desde hace varios años de Ricardo Ortiz, influencer conocido como "Wero" o "Wereverwero".

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Danyan Cat mueve las caderas en escotado vestido y se confirma como la gamer más sexy

Danyan Cat paraliza TikTok en atrevido traje de baño que la corona como la gamer más sensual