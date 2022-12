VIDEO: Danyan Cat mueve las caderas en escotado vestido y se confirma como la gamer más sexy

Danyan Cat se vuelve a confirmar como la gamer más sexy en las redes sociales. La jugadora profesional de videojuegos cautivó a sus millones de fans con un video que publicó en su cuenta oficial de TikTok, plataforma en la que celebró su cumpleaños moviendo las caderas y presumiendo su curvilínea silueta en un escotado vestido de estilo japonés con el que robó todas las miradas.

Daniela Camacho García, nombre real de la también influencer, es una de las exitosas mexicanas que destaca en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, sumándose a otras bellas mujeres como Yanet García, Karely Ruiz y Celia Lora, quienes cuentan con miles de seguidores que pagan una suscripción para acceder a sus fotografías inéditas, en las que presumen sus looks más arriesgados y sensuales.

Danyan Cat conquista TikTok en coqueto look

Con miles de "me gusta" y reproducciones, el clip que compartió la influencer ha sido un éxito. En las imágenes se puede ver a Danyan luciendo un coqueto look de vestido ajustado, pieza de estilo japonés que destaca por su diseño de escote pronunciado con el que resaltó sus curvas y robó las miradas de sus millones de seguidores, quienes no dudaron en dedicarle bellas palabras para demostrar su cariño y admiración.

"Es mi cumpleaños" y "#parati #fyp #trend #dance #cheerleader", fueron la frase y hashtags con los que la creadora de contenido acompañó dos videos en la plataforma china en los que se luce con el mismo atuendo, y con los que se unió a uno de los trends favoritos, pues se lució moviendo las caderas al ritmo de la canción "PEPPER | Mission 11" del DJ Alan Gómez, tema que ha sido el elegido por muchas celebridades.

Danyan Cat celebra su cumpleaños con coqueto baile. Foto: TK @danyancatsq

Danyan Cat, de 27 años, tiene gran fama en redes, como lo confirma con su número de fans, pues mientras que en Youtube supera el millón de suscriptores, en Instagram ha logrado acumular 4.6 millones, con quienes comparte fotos y videos relacionados con los juegos de video, y se luce con provocativos atuendos, y lo mismo pasa en TikTok, donde ya acumula 12.9 millones de admiradores y 190 millones de "me gusta".

La famosa gamer conquista a sus seguidores con sus ajustados y reveladores atuendos, coronándose como la más sexy de las redes, como lo demostró con su reciente publicación en la plataforma china. La jugadora profesional en videojuegos como Sims, Call of Duty y Overwatch, ganó popularidad por ser la ganadora del torneo de Fornite organizado por Rubius OMG y en 2019 representó a México en la Copa del Mundo, competencia organizada por Epic Games.

La influencer recientemente viajó a Japón. Foto: IG @danyancatsq

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Danyan Cat, la gamer más sexy derrite TikTok en atrevido look navideño

Danyan Cat paraliza TikTok en atrevido traje de baño que la corona como la gamer más sensual