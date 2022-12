VIDEO | Yanet García eleva la temperatura en Navidad con sensual baile en topless y pantalón de látex

Navidad es una de las temporadas favoritas de las celebridades para mostrar sus atuendos de invierno, pero no para Yanet García quien elevó la temperatura con un arriesgado baile en el que presumió su figura y mejores pasos en topless y con un ajustado pantalón de látex al estilo de Santa Claus para convertirse en el regalo ideal dedicado a sus seguidores.

La modelo, de 32 años, comenzó su carrera en un canal local de Monterrey, Nuevo León, pero pronto su arrolladora belleza y talento le abrieron las puertas a grandes proyectos como el matutino “Hoy” donde compartió créditos con Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Aunque esto duró poco logró ganarse el corazón del público que ahora la conoce como la “Chica del clima” por su peculiar forma de dar el pronóstico del tiempo.

Yanet García abandonó el programa y viajó a Nueva York para perseguir su sueño y convertirse en health coach, algo que logró al mismo tiempo en que incrementó su popularidad a través de OnlyFans hasta formar parte de la lista como una de las mexicanas mejor pagadas de la plataforma para adultos, todo mientras brilla en algunos proyectos de cine y televisión.

La conductora se encuentra de vacaciones en México para celebrar Navidad junto a su familia, pero no se fue totalmente de redes sociales pues ha consentido a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram con reveladores atuendos con temática navideña a los que añadió el toque de sensualidad que tanto la caracteriza y deja poco a la imaginación.

Looks navideños de Yanet García

El más reciente look con el que la conductora posó en su cuenta de Instagram se ha convertido en uno de los favoritos de sus fans, pues se le puede ver con un ajustado pantalón de látex en color rojo y un delicado detalle tipo cinturón que delineó a la perfección su diminuta cintura.

Para este optó por unas zapatillas cerradas en color negro a juego y para la parte superar tan sólo uso detalles dorados con los que cubrió sus encantos. Añadió un gorro de Santa Claus con el que se sumó a la tendencia por las fiestas decembrinas.

Yanet García posa en topless. Foto: IG @iamyanetgarcia

Los comentarios no se hicieron esperar y sus seguidores la llenaron de halagos: “Hermosa”, “Reina”, “Bellísima”, “Te amo mucho” y “Eres perfecta”. Aunque no ha sido el único look con el que acaparó miradas en redes sociales, pues desde hace algunos días decidió complacer a sus fans con una serie completa.

Todo comenzó con un revelador conjunto de lencería en color rojo, el mismo que usó para el segundo atuendo en el que usó un “ugly sweater” que es parte de la diversión durante Navidad. Además, optó por unas botas altas de látex que sumó a su tercer look con un ajustado jumpsuit en tonos rojo de terciopelo.

Ajustado jumpsuit de Yanet García. Foto. IG @iamyanetgarcia

