Los estrenos de Star Wars para 2023: todas las series que llegan de una galaxia muy, muy lejana

A nadie le queda duda que Star Wars es una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos. Es tan querida que tiene su propio día de celebración: el 4 de mayo o May The Fourth (que suena muy parecido al May The Force -be with you-) e incluso su universo se ha extendido no solo al cine y la televisión, sino también a los videojuegos y hasta a los cómics.

Este 2022, Disney, la dueña absoluta de Star Wars luego de que George Lucas la vendiera a la casa de Mickey Mouse, se apuntó un 10 con las producciones que estrenó en Disney Plus, su plataforma de streaming, pues lanzó exitosos títulos como The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor y Tales of the Jedi, las cuales dejaron el terreno listo para lo que viene el próximo año.

Todas estas historias han girado en torno de personajes que ya aparecieron previamente en otras series y películas de la franquicia y que no habían sido tan explotados, además de que significó el regreso triunfal de otros como Darth Vader, el cual sin duda es uno de los villanos más poderosos y que tenía mucho tiempo sin darnos cátedra de maldad.

Lo que viene en 2023 para Star Wars

El 2023 seguirá con esta línea de explorar las historias de personajes que hasta ahora habían sido considerados como secundarios en las trilogías del cine y en las series que se han estrenado en los tres años que lleva de existencia. Veremos algunas secuelas de títulos que ya se ganaron un lugar en el corazón de los fans y otras nuevas producciones que seguro pasarán se volverán emblemáticas.

A continuación te mostramos la lista de producciones de Star Wars que llegan el próximo año y su fecha de estreno:

The Bad Batch Temporada 2 - 4 de enero en Disney Plus

- 4 de enero en Disney Plus The Mandalorian Temporada 3 - 1 de marzo en Disney Plus

- 1 de marzo en Disney Plus Ahsoka - en algún momento de 2023 en Disney Plus

- en algún momento de 2023 en Disney Plus Star Wars: Young Jedi Adventures - en algún momento de 2023 en Disney Plus

- en algún momento de 2023 en Disney Plus Star Wars: Visions Vol. 2 - en algún momento de 2023 en Disney Plus

- en algún momento de 2023 en Disney Plus Star Wars: Skeleton Crew - en algún momento de 2023 en Disney Plus

