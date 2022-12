Diego Luna es nominado a los Globos de Oro por su actuación en Andor, ¡Orgullo mexicano!

La mañana de este lunes 12 de diciembre la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dio a conocer la lista de nominados de la octogésima entrega de los Globos de Oro y una de las principales sorpresas fue la nominación de Diego Luna dentro de la categoría de “Mejor Actor de serie de drama”, la cual obtuvo gracias a su extraordinaria participación en “Andor”, producción perteneciente al universo de Star Wars, por lo que a continuación te contamos todos los pormenores de su nominación.

Diego Luna estrenó "Andor" el pasado mes de septiembre. Foto: Especial

Como se mencionó antes, el actor nacido en Toluca, Estado de México fue nominado a los Globos de Oro en la categoría de “Mejor Actor de serie de drama” gracias a su protagónico en “Andor”, una producción perteneciente al universo de Star Wars, la cual, estrenó su primera temporada apenas el pasado mes de septiembre y que ha tenido una extraordinaria recepción por parte del público, así como de la prensa especializada y dicha nominación es prueba de ello.

En esta categoría, Diego Luna compartirá nominación con otras grandes figuras de Hollywood como lo son Jeff Bridges (The Old Man), Kevin Coster (Yellowstone), Bob Odernik (Better Call Saul) y Adam Scott (Severance).

Diego Luna ya está grabando la segunda temporada de Andor. Foto: goldenglobes.com

Hasta el momento, Diego Luna no se ha pronunciado sobre su nominación, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando salga a hablar de este nuevo logró en su carrera, no obstante, hace apenas un par de días, él mismo confirmó a través de un video que ya está realizando las grabaciones de la segunda temporada de “Andor”.

La octogésima entrega de los Globos de Oro se realizará el próximo martes 10 de enero de 2023 en el famoso Hotel The Beverly Hilton de California y la transmisión del magno evento dará inicio en punto de las 17:00 horas, tiempo del Pacífico, no obstante, todavía se desconoce cuáles serán los canales para seguir el evento desde México.

