Jimena Sánchez presume su belleza en look de pronunciado escote

Este viernes 2 de diciembre, la experta en deportes, Jimena Sánchez se robó todas miradas en redes sociales al compartir una fotografía luciendo uno de los looks más arriesgados que le hemos visto en los últimos días, por lo que las distintas reacciones de sus millones de seguidores no se hicieron esperar.

Tras brillar como actriz y conductora de televisión, la modelo ha encontrado en sus distintas plataformas digitales el lugar perfecto para presumir su marcado gusto por la moda con coquetos outfits que no pasan desapercibidos para nadie. Esto fue lo que ocurrió hace unos momentos.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la colaboradora de la cadena deportiva Fox Sports subió una imagen que inmediatamente provocó un sin fin de reacciones, convirtiéndose en toda una sensación en los distintos medios de la farándula y el entretenimiento.

Jimena Sánchez se luce en arriesgado escote

Este día, Jimena Sánchez demostró que tiene una de las mejores figuras en la industria de televisión después de sacarse una fotografía en que lució su increíble figura con una blusa que le quedó a la perfección y así se lo hicieron saber los millones de comentarios que recibió.

En la imagen vemos a la experta en deportes presumir toda su belleza con una blusa que llamó bastante la atención con un arriesgado escote que la coronó como la verdadera reina de belleza. Todos coincidieron en que le queda a la perfección ese tipo de prendas que resaltan su figura.

Como era de esperarse, la reciente publicación de Jimena Sánchez en Instagram no pasó desapercibida para nadie, pues a los pocos minutos recibió cientos de me gusta y tuvo miles de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks que tienen un gran cuerpazo.

"Selfie… que hace mucho no hacía", escribió la guapa conductora de televisión.

